Chris Rock’ı sahnede tokatlayan Will Smith’e Demet Akalın’dan destek

Şarkıcı Demet Akalın, dün gece Los Angeles'ta gerçekleşen Oscar ödül töreni sırasında eşinin hastalığıyla ilgili espri yapan komedyen Chris Rock'a tokat atan oyuncu Will Smith'e destek oldu. Twitter hesabından paylaşım yapan Akalın, "25 yıldır evli ve eşine kıymet vermiş. Eline sağlık" dedi.

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Her yıl büyük bir merakla beklenen 94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Ödüller, muhteşem bir törenle sahiplerine teslim edilirken oyuncu Will Smith ile komedyen Chris Rock arasında yaşananlar ağızları açık bıraktı.

WILL SMITH, ROCK’A TOKAT ATTI

‘En iyi Erkek Oyuncu’ ödülünü vermek için sahneye çıkan Chris Rock, Will Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’in saçkıran hastalığıyla ilgili espri yaptı. Salonun şakaya güldüğü sırada öfkeden deliye dönen Will Smith sahneye koşarak, Rock’a tokat attı.

Smith daha sonra Chris Rock haricindeki herkesten özür diledi.

“ELİNE SAĞLIK”

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan tokat olayına şarkıcı Demet Akalın’dan da yorum gecikmedi. Twitter hesabından Will Smith’i destekleyen paylaşım yapan Akalın, “Eline sağlık. Sağlıkla dalga geçilmez. Adam 25 yıldır evli… O kadar kıymet vermiş eşine eline sağlık. Adamsın” dedi.

HASTALIKTAN DOLAYI SAÇINI KAZITIYORMUŞ

Will Smith’in eşi Jada Pinkett Smith, Aralık ayında Billboard dergisine bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ettiğini söylemişti. Saçkıran yani bilimsel olarak ‘alopesi’ ile mücadele ettiğini dile getiren Smith, bu hastalık sebebiyle saçlarının döküldüğünü ve kellik sorunu yaşadığını dile getirmişti.

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