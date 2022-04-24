Chris Rock’ın annesi, tokat olayı hakkında konuştu

Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran Will Smith'in Chris Rock'ı tokatlaması hakkında Rock'ın annesi konuştu. Rose Rock, oğlundan özür dilenmemiş olmasının çok üzücü olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

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Bu yıl Oscar Ödül Töreni, her yıldan farklı olarak kazananlar ile değil sahnede yaşanan skandal bir olay ile öne çıktı. En iyi erkek oyuncu adaylarından Will Smith, Chris Rock’ın Jada Pinkett Smith hakkında bir espri yapması üzerine ünlü komedyene herkesin gözü önünde tokat attı.

Smith, yaşanan olaydan dakikalar sonra ödülünü kucaklarken Rock hariç herkesten özür dilemiş, tüm gece de partide eğlenmişti.

Ancak ertesi gün Smith, sert eleştirilerin hedefi oldu. Akademi, Smith’in 10 yıl boyunca hiçbir Oscar etkinliğinde yer almamasına karar verdi. Ve Smith, Instagram üzerinden Rock’tan özür diledi.

Rock’ın annesi Rose Rock yaşananlar hakkında Billie Jean Shaw’a konuştu: “Karısının yan gözle bakmasına tepki verdi ve gitti. Ardından da gününü gün etti, o olay olduğunda gülmüştü.”

Rose, başlangıçta tokadın bir skeç olduğunu düşündüğünü, ancak Will Smith’in bağırdığını duyduğunda bunun gerçek olduğunu anladığını ekliyor: “Chris’e tokat attığında hepimize tokat attı. Bana gerçekten tokat attı.”

Ayrıca Smith’in özrünü yorumladı ve aktörün sosyal medyayı kullanarak halka açık bir özür dilemesine rağmen, Smith’in henüz Chris Rock’a ulaşmadığından bahsetti: “Asla özür dilemediği için gerçekten kötü hissediyorum. Yani adamları, ‘Chris Rock’tan özür dilerim’ diyen bir yazı yazdılar, ancak böyle bir şeyin kişisel olduğunu düşünüyorsanız, ulaşırsınız.”

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