Chris Rock’tan tokat skandalıyla ilgili espri: “İşitme duyumu geri kazandım”

Oscar'da Chris Rock'a tokat attıktan sonra Will Smith'e Akademi'den 10 yıllık yasak gelirken, Chris Rock da olayla ilgili ilk esprisini yaptı.

Sozcu.com.tr

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California’nın Coachella Vadisi’ndeki Fantasy Springs Resort Casino’da izleyiciler karşısına çıkan ünlü komedyen Chris Rock, Oscar’daki skandal olayla ilgili konuştu.

Rock, “işitme duyumu geri kazandım” diyerek tokat olayını tiye aldıktan sonra “İyiyim, bütün bir şovum var ve paramı alana kadar bundan bahsetmiyorum” dedi. Ve konuyla ilgili daha fazla konuşmayı reddetti.

Akademi, Will Smith’in tokat olayı için ünlü oyuncu ile ilgili kararını nihayet açıkladı ve Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi. Cezanın belli olmasından sonra da uzun süredir sessizliğini koruyan Chris Rock sahne aldığı bir gösteride konuyla ilgili ilk esprisini de yaptı.

NELER OLMUŞTU?

Oscar Ödül Töreni’nde Chris Rock, alopesi olduğu için kafasını tıraş eden Jada Pinkett Smith hakkında bir şaka yaptı: “Jada, seni seviyorum. GI Jane 2, onu görmek için sabırsızlanıyorum” dedi. Rock, Demi Moore’un 1997 filmine atıfta bulunmuştu.

Smith, başlangıçta şakaya gülerken Jada Pinkett Smith’in bozulduğunu görünce sahneye çıkıp Chris Rock’a tokat attı. Smith olaydan bir saatten kısa bir süre sonra da en iyi erkek oyuncu Oscar’ını aldı.

Smith, ödül alırken yaptığı konuşma sırasında Akademi’den ve diğer adaylardan özür dilemesine rağmen, ertesi güne kadar Chris’ten kamuoyu önünde özür dilemedi.

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