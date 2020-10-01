Chrissy Teigen bebeğini kaybetti

ABD'li model Chrissy Teigen ve şarkıcı eşi John Legend, üçüncü bebeklerini kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Teigen, "Daha önce böyle bir acı hissetmemiştik. Hastaneden eve bebeksiz olarak gidiyoruz" dedi.

ABD’li model Chrissy Teigen ve şarkıcı eşi John Legend, üçüncü bebeklerini bekliyordu. Ancak 34 yaşındaki Teigen, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma göre günler süren yoğun bir kanamanın ardından düşük yaptı.

Chrissy Teigen, geçen pazar günü yoğun kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Modele kan verildi ama bebeğini kaybetti.

Hislerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Teigen, bebeklerini kaybettikleri için şoka girdiklerini ve daha önce hiç bilmedikleri derin bir acı içinde olduklarını yazdı.

“O HEP AİLEMİZİN PARÇASI OLARAK KALACAK”

Teigen, şunları yazdı:

* Daha önce bebeklerimizin isimleri konusunda onlar doğduktan sonra karar vermiştik, sadece hastaneden ayrılmadan birkaç dakika önce. Ama bir sebepten karnımdaki bu küçük adama Jack adını verdik.

* O bizim için her zaman Jack olacak. Jack, küçük ailemizin bir parçası olmak için çok çaba harcadı ve sonsuza kadar da öyle olacak.

* Hayatta kalabilmen için ihtiyacın olan evi sana veremediğimiz için çok üzgünüm. Seni her zaman çok seveceğiz.

“EVE BEBEKSİZ GİDİYORUZ”

Teigen, hastane çıkışı paylaştığı Twitter mesajında da “Hastaneden eve bebeksiz olarak gidiyoruz. Bu nasıl gerçek olabilir” dedi.

