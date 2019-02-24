Chrissy Teigen: Bu ev yeteneğimize saygı duymuyor

Yaklaşık altı yıldır şarkıcı John Legend ile evli olan ve bu evlilikten iki de çocuğu bulunan model Chrissy Teigen geride bıraktığımız gün yaptığı paylaşımla esprili yönünü bir kez daha ortaya koydu. Eşiyle birlikte şarkı söylerken çektiği bir video sırasında elektriklerin kesilmesiyle neler olduğunu şaşıran Teigen sonrasında kahkahasına engel olamadı. Milyonlarca takipçisi olan Chrissy bu videoyu ‘bu ev yeteneğimize saygı duymuyor’ notuyla paylaştı.