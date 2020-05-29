Ünlü model Chrissy Teigen, evde Covid-19 testi yaptırdı. Burnundan numune alınırken çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Teigen, bazı kesimlerden tepki aldıktan sonra, testi neden evde yaptırdığını açıklamak zorunda kaldı.

Chrissy Teigen, önceki gün evde yaptırdığı Covid-19 testinin görüntülerini paylaştı. Ünlü model videoyu, “Açıkçası hoşuma gitti” notuyla paylaşınca sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Hayranları, Teigen için endişelenirken bazı sosyal medya kullanıcıları burnundan numune alınırken gülmesini garip buldu. Teigen daha sonra bu testi evde yaptırmasının sebebini yaklaşan ameliyat günü olduğunu belirtti.

20 yıl önce yaptırdığı göğüs silikonlarını çıkartacağını söyleyen Teigen, “Covid-19 testi yapılırken bir video koydum. Yakında ameliyat olacağım. Birçok insan haklı olarak meraklandı ve tepkili. O nedenle buradan belirteyim: Silikonlarımı çıkartıyorum” dedi.

Geçen aylarda Glamour dergisine verdiği bir röportajda Teigen, bıçak altına 20 yaşında bir mayo dergisi için yattığını söylemişti. 34 yaşındaki yıldız, hamile kalınca silikonların yarattığı zorluklar nedeniyle onlardan kurtulmak istediğini açıklamıştı.