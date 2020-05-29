Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Chrissy Teigen, evde Covid-19 testi yaptırdı
Ünlü model Chrissy Teigen, evde Covid-19 testi yaptırdı. Burnundan numune alınırken çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Teigen, bazı kesimlerden tepki aldıktan sonra, testi neden evde yaptırdığını açıklamak zorunda kaldı.
Magazin 29 Mayıs 2020 - 08:43

Chrissy Teigen, önceki gün evde yaptırdığı Covid-19 testinin görüntülerini paylaştı. Ünlü model videoyu, “Açıkçası hoşuma gitti” notuyla paylaşınca sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Hayranları, Teigen için endişelenirken bazı sosyal medya kullanıcıları burnundan numune alınırken gülmesini garip buldu. Teigen daha sonra bu testi evde yaptırmasının sebebini yaklaşan ameliyat günü olduğunu belirtti.

Fotoğraf: DepoPhotos

20 yıl önce yaptırdığı göğüs silikonlarını çıkartacağını söyleyen Teigen, “Covid-19 testi yapılırken bir video koydum. Yakında ameliyat olacağım. Birçok insan haklı olarak meraklandı ve tepkili. O nedenle buradan belirteyim: Silikonlarımı çıkartıyorum” dedi.

Geçen aylarda Glamour dergisine verdiği bir röportajda Teigen, bıçak altına 20 yaşında bir mayo dergisi için yattığını söylemişti. 34 yaşındaki yıldız, hamile kalınca silikonların yarattığı zorluklar nedeniyle onlardan kurtulmak istediğini açıklamıştı.

İLGİLİ HABERChrissy Teigen itiraf etti: Göğüslerimdeki silikonların derhal çıkarılmasını istiyorum