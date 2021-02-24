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Chrissy Teigen istedi, Joe Biden takibi bıraktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Twitter'da POTUS adlı hesabından takip ettiği tek ünlü olan model Chrissy Teigen, Biden'dan kendisini takibi bırakmasını istedi.

Güncellenme: 08:56, 24/02/2021
Hayat HaberleriMagazin
Chrissy Teigen istedi, Joe Biden takibi bıraktı

46. ABD Başkanı olarak Twitter’da POTUS adlı resmi hesabı kullanmaya başlayan Joe Biden’ın takip ettiği 12 kişinin arasındaki tek ünlü, model ve sunucu Chrissy Teigen olmuştu. Teigen, dün POTUS hesabına attığı tweet’le, “Lütfen beni takibi bırakın. Sizi seviyorum. Sorun siz değilsiniz, benim” dedi.

“ÖZGÜRÜM”

Küfürlü tweet’lerini ABD Başkanı’nın görmesini istemeyen Teigen, Biden’ın kendisini takip etmeyi bırakmasının ardından Twitter hesabından küfür içeren tweet attı, sonuna da “Özgürüm” yazdı.

Biden’ın  şimdiye kadar takip ettiği 12 kişinin arasında Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Brian Deese, İç Politika Danışmanı Susan Rice, First Lady Jill Biden gibi isimler yer alıyor. Bunların dışındaki tek ünlü model ve sunucu Chrissy Teigen’dı.

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ABD beyaz Beyaz Saray tweet Twitter
Yayınlanma Tarihi:08:46,