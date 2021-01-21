Christina Ricci’den şiddet gördüğü eşine uzaklaştırma kararı

Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Christina Ricci, James Heerdegen’le olan evliliğinde zor günler geçiriyor. Heerdegen’den Aralık 2019’dan bu yana şiddet gördüğünü iddia eden 40 yaşındaki Ricci, mahkemeden uzaklaştırma kararı almaya başardı.

Alınan karara göre Heerdegen, eşi Ricci ve 6 yaşındaki oğlu Freddie’ye 91 metreden fazla yaklaşırsa tutuklanacak. TMZ’nin haberine göre Ricci, mahkemeye gördüğü fiziksel ve ruhsal şiddeti ayrıntılarıyla anlattı.

Corona virüsü salgını sonrası başlayan karantinanın kendisi için bir eziyete dönüştüğünü belirten Ricci, şiddet eğilimli biriyle evde kapalı kaldığını söyledi. Haziran 2020’de Heerdegen’in kendisine iki kez saldırdığını öne süren Ricci, evin içinde dakikalarca sürüklediğini ve üzerine sandalye ile kahve fırlattığını ifade etti.

Eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini vurgulayan ünlü oyuncu, “Benim için yalnızca küçük parçalara ayrılırsam üzüleceğini söyledi. Beni öldüreceğini düşündüm” dedi.

Ricci, Heerdegen’in elindeki ses ve görüntü kayıtlarının yayınlanmasını engellemek için de harekete geçerken, Heerdegen avukatları aracılığıyla açıklama yaptı. Heerdegen, Ricci’nin yönelttiği tüm suçlamaları reddettiğini söyledi.