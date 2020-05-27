Çiçek Abbas filmi kaç yılında çekildi? Çiçek Abbas konusu ne, oyuncuları kim?

Türk sinemasının en sevilen filmlerinden biri olan Çiçek Abbas filmi, vizyona girmesinin üzerinden yıllar geçse de en çok merak edilen filmlerden biri. Peki, Çiçek Abbas filminin konusu ne? Çiçek Abbas filminde hangi ünlü oyuncular oynuyor? İşte Çiçek Abbas filmi ile ilgili tüm bilgiler…

Yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı 1982 yapımı Çiçek Abbas bu akşam televizyonlarda olacak. Şener Şen ve İlyas Salman gibi iki usta oyuncunun oynadığı Çiçek Abbas filmi ile ilgili bilgileri haberimizde derledik…

ÇİÇEK ABBAS KONUSU

Çiçek Abbas (İlyas Salman), Şakir adında (Şener Şen) bir minibüs şoförünün yanında muavindir. Şakir çapkın bencilin tekidir. Abbas ise tam tersine saf biridir. Tek hayali minibüsçü olmak ve aşık olduğu ve patronunun da evlenmek istediği kızla (Pembe Mutlu) evlenmektir. Abbas hurda bir minibüsü tefeciden borçlanarak alır ve çalışarak borcunu ödemeye başlar. Bu sırada patronun ayrıldığı nişanlısı ile birbirlerine aşık olurlar. Şakir bunu hazmedemez ve Abbas'ın minibüsünün tekerleklerini ve motorunu çalar. Zor duruma düşen Abbas borcunu ödeyemez ve minibüse mahallenin tefecisi el koyar. Şakir Abbas'ın aşık olduğu kızla evlenmek için zorla bastırır ve babası (İhsan Yüce), ekonomik durumu daha iyi olduğu için kızını ona verir. Nikah günü Şakir'in kız kardeşi (Ayşen Gruda) Abbas'a yardım eder ve Abbas sevdiği kızı nikah masasından kaçırır.



ÇİÇEK ABBAS OYUNCULARI

İlyas Salman – Abbas

Şener Şen – Şakir Serengil

Aysen Gruda – Sükriye

Pembe Mutlu – Nazli

Hikmet Gül – Şakir'in Annesi

Ahmet Mekin – Mustafa

Ihsan Yüce – Ihsan