Çiçek Acar kimdir? Çiçek Acar nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sevgili Geçmiş dizisinde Gülistan karakterini canlandıran Çiçek Acar hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Çiçek Acar kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ÇİÇEK ACAR KİMDİR?

Çiçek Acar, 16 Kasım 1981 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk üzerine eğitim almıştır. İlk oyunculuk deneyimini ise 2006 yılında 29-30 adlı dizi ile gerçekleştirmiştir. Daha sonra; İspinozlar, Gece Gündüz, Ayrılık, Dehşetin Tanıkları, Başka semtin Çocukları ve 72. Koğuş gibi projelerde rol alan Çiçek Acar, kendisi gibi oyuncu olan Erkan Bektaş ile evlenmiş ancak boşanmıştır. 2009 doğumlu Umut isminde bir oğlu vardır.

Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sevgili Geçmiş dizisinde Gülistan karakterine hayat veren Çiçek Acar, 1.62 metre boyunda, 53 kilo ve Akrep burcudur.

Çiçek Acar’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sevgili Geçmiş (Gülistan) (TV Dizisi)

2017 – Beya Balina (Sinema Filmi)

2017 – Cennetin Gözyaşları (Nilgün) (TV Dizisi)

2014 – Hatasız Kul Olmaz (TV Dizisi)

2013 – Dehşetin Tanıkları (TV Dizisi)

2010 – 72. Koğuş (Hatice) (Sinema Filmi)

2009 – Ayrılık (TV Dizisi)

2008 – Gece Gündüz (TV Dizisi)

2006 – İspinozlar (TV Dizisi)

2008 – Başka Semtin Çocukları (Sinema Filmi)

2006 – 29-30 (TV Dizisi)