Çiçero filminin konusu ne? Çiçero kimdir?

İkinci Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren casuslardan biri olan Elyesa Bazna’nın hayatının anlatıldığı Çiçero filmi bu akşam ekranlarda olacak. Yönetmenliğini Serdar Akar’ın yaptığı bu tarihe ışık tutan bu filmde, Çiçero lakabı ile bilinen Arnavut asıllı casusun hayatı anlatılıyor. Peki Çiçero filminin oyuncuları kimler? Elyesa Bazna kimdir? İşte detaylar…

İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren bazı olaylarda parmağı bulunan Elyesa Bazna'nın hayatının anlatıldığı Çiçero filminin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yapımcılığını Mustafa Usta'nın, yönetmenliğini ise Serdar Akar'ın yaptığı bu tarihi film hakkında bilinmesi gerekenler…

ÇİÇERO FİLMİNİN KONUSU

Film, 1940’lı yıllarda Türkiye’de yaşayan ve İngiliz Büyükelçiliği’nde uşaklık yapan ve Büyükelçilikten elde ettiği gizli belgeleri Nazi Almanyası’na para karşılığı servis eden Elyesa Bazna’nın hayatını anlatıyor.

ELYASA BAZNA (ÇİÇERO) KİMDİR?

İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar ve İngilizlerin büyük baskılarına rağmen tarafsız kalan Türkiye, istihbarat örgütlerinin yoğun olarak faaliyet gösterdikleri ülkelerden biri olmuştur. 1943 yılında “Çiçero” kod adlı bir ajan, İkinci Dünya Savaşının seyrini değiştirebilecek çok değerli ve gizli bilgileri Almanlara sızdırmıştır.

“Çiçero” kodlu bu ajan, 1904 Priştine doğumlu İlyas (Elyesa) Bazna'dır. Osmanlı İmparatorluğu toprakları kaybettikçe en son olarak ailesi ile İstanbul'a gelirler. Hırsızlık, askeri mala zarar verme ve firar gibi bazı suçlara karıştığı bilinmektedir. İşlemiş olduğu suçlar nedeniyle Fransız savaş mahkemesi tarafından 3 yıl hapse mahkûm edilir ve daha sonra fransızca da öğreneceği yer olan Fransa'ya gönderilir.

İlyas Bazna öğrenmiş olduğu bu dil sayesinde ilk olarak Yugoslavya büyükelçisinin şoförü olur, daha sonra sırasıyla Almanya konsolosluğu danışmanının uşağı, İngiltere büyükelçiliğinin birinci kâtibinin ve en son olarak da İngiltere büyükelçisinin özel uşağı olur. Çiçero, özel uşaklığını yaptığı İngiltere Büyükelçisinin kişisel kasasından aldığı çok önemli belgelerin fotoğraflarını belirli aralıklarla Almanya Büyükelçiliğine ulaştırdığı ve tüm bu teslimatlar sonucunda yüklü miktarda maddi gelir elde ettiği bilinmektedir.

Çiçero'nun Almanya'ya verdiği belgeler çok önemli bilgileri içermesine rağmen zaman zaman bu bilgiler ciddiye alınmamıştır, çünkü Çiçero'nun çift yönlü çalışan bir ajan olduğu düşünülmektedir. Çiçero'nun sızdırdığı tüm bu değerli karşılığında Almanlardan aldığı paralar sahte çıkmış yani Türk Ajan Çiçero Almanlar tarafından dolandırılmıştır.

İlyas Bazna, yoksulluk içinde geçen senelerden sonra 1962 yılında anılarını yazdığı kitaptan bir miktar maddi gelir elde ettiği, daha sonra Almanya'ya gittiği ve orada yoksulluk içerisinde 66 yaşında hayata veda ettiği bilinmektedir.

ÇİÇERO FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Erdal Beşikçioğlu

Burcu Biricik

Ertan Saban

Tamer Levent

Cem Kurtoğlu

Murat Garipağaoğlu

Altan Erkekli

Mehmet Esen

Selen Öztürk