Çiçero kimdir? Çiçero filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Çiçero, İkinci Dünya Savaşı öncesinde Nazi Almanyası adına casusluk yapan Elyesa Bazna isimli Arnavut casustur. Çiçero ise ona takılan lakaptır. 18 Ocak 2019'da vizyona girmesi beklenen filmin başrolünde Çiçero karakterini canlandıran isim Erdal Beşikçioğlu'dur. İşte Çiçero filminin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında ayrıntılı bilgiler...

Çiçero filminin 18 Ocak 2019'da vizyona girmesi bekleniyor. Çiçero'nun yönetmenliğini Serdar Akar yapıyor. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Nazi Almanyası adına casusluk yapan ve “Çiçero” lakabıyla tanınan Elyesa Bazna isimli Arnavut casusun hayatını anlatan film biyografik drama türündedir.

ÇİÇERO KİMDİR?

İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar ve İngilizlerin büyük baskılarına rağmen tarafsız kalan Türkiye, istihbarat örgütlerinin yoğun olarak faaliyet gösterdikleri ülkelerden biri olmuştur. 1943 yılında “Çiçero” kod adlı bir ajan, İkinci Dünya Savaşının seyrini değiştirebilecek çok değerli ve gizli bilgileri Almanlara sızdırmıştır.

“Çiçero” kodlu bu ajan, 1904 Priştine doğumlu İlyas (Elyesa) Bazna’dır. Osmanlı İmparatorluğu toprakları kaybettikçe en son olarak ailesi ile İstanbul’a gelirler. Hırsızlık, askeri mala zarar verme ve firar gibi bazı suçlara karıştığı bilinmektedir. İşlemiş olduğu suçlar nedeniyle Fransız savaş mahkemesi tarafından 3 yıl hapse mahkûm edilir ve daha sonra fransızca da öğreneceği yer olan Fransa’ya gönderilir.

İlyas Bazna öğrenmiş olduğu bu dil sayesinde ilk olarak Yugoslavya büyükelçisinin şoförü olur, daha sonra sırasıyla Almanya konsolosluğu danışmanının uşağı, İngiltere büyükelçiliğinin birinci kâtibinin ve en son olarak da İngiltere büyükelçisinin özel uşağı olur. Çiçero, özel uşaklığını yaptığı İngiltere Büyükelçisinin kişisel kasasından aldığı çok önemli belgelerin fotoğraflarını belirli aralıklarla Almanya Büyükelçiliğine ulaştırdığı ve tüm bu teslimatlar sonucunda yüklü miktarda maddi gelir elde ettiği bilinmektedir.

Çiçero’nun Almanya’ya verdiği belgeler çok önemli bilgileri içermesine rağmen zaman zaman bu bilgiler ciddiye alınmamıştır, çünkü Çiçero’nun çift yönlü çalışan bir ajan olduğu düşünülmektedir. Çiçero’nun sızdırdığı tüm bu değerli karşılığında Almanlardan aldığı paralar sahte çıkmış yani Türk Ajan Çiçero Almanlar tarafından dolandırılmıştır.

İlyas Bazna, yoksulluk içinde geçen senelerden sonra 1962 yılında anılarını yazdığı kitaptan bir miktar maddi gelir elde ettiği, daha sonra Almanya’ya gittiği ve orada yoksulluk içerisinde 66 yaşında hayata veda ettiği bilinmektedir.

ÇİÇERO FİLMİNİN KONUSU

Film, 1940'lı yıllarda Türkiye'de yaşayan ve İngiliz Büyükelçiliği'nde uşaklık yapan ve Büyükelçilikten elde ettiği gizli belgeleri Nazi Almanyası'na para karşılığı servis eden Elyesa Bazna'nın hayatını anlatıyor.

28 Mart 2018'de İstanbul'da yapılan basın toplantısında Dijital Sanatlar Yapımevi'nin patronu Mustafa Uslu, Elyesa Bazna isimli Arnavut casusun hayatını anlatan bir film yaptıklarını açıkladı.

Filmin, yönetmenliğini Serdar Akar'ın, senaristliğini de Ali Can Yaraş'ın gerçekleştireceğini belirten Uslu, “İlk defa bir Türk filminde, Churchill, Hitler, Stalin ile Roosevelt ve İsmet İnönü birlikte yer alacak.” açıklamasında bulundu.

Filmin senaristliğini Gürkan Tanyaş, görüntü yönetmenliğini Peter Steuger, sanat yönetmenliğini Soydan Kuş'un ve film müziklerini bestelenmesinin de Onur Özmen tarafından üstlenildi.

ÇİÇERO FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Erdal Beşikçioğlu

Burcu Biricik

Ertan Saban

Tamer Levent

Cem Kurtoğlu

Murat Garipağaoğlu

Altan Erkekli

Mehmet Esen

Selen Öztürk