Cici Babam konusu ne? Cici Babam nerede çekildi, oyuncuları kim?

Cici Babam konusu ne? Cici Babam nerede çekildi, oyuncuları kim?

Son zamanların komedi dalında en iyi filmlerinden biri olarak gösterilen Cici Babam filmi, ekranlarda olacak. Cici Babam filminin konusu izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Cici Babam konusu ne? Cicim Babam filmi nerede çekildi, oyuncuları kim? İşte bilinmesi gerekenler…

Yönetmenliğini Meltem Bozoflu'nun yaptığı 2018 yapımı Cici Babam filmi bu akşam ekranlarda olacak. Peki, son dönemin dikkat çeken komedi filmlerinden biri olan Cici Babam nerede çekildi? Cici Babam konusu ne, oyuncuları kim?

CİCİ BABAM NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, büyük bölümü Köyceğiz’de olmak üzere Muğla’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi.

CİCİ BABAM KONUSU

Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?



CİCİ BABAM OYUNCULARI

Onur Buldu – Hacı

Derya Karadaş – Ayşe

Mahir İpek – Tanju

Yasemin Conka – Melos

Onur Atilla – Mahmut

Meltem Yılmazkaya – Fatos

Burak Topaloğlu – Abdülkadir