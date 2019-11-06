Cici Babam konusu ve oyuncuları: Cici Babam filminde kimler oynuyor?

Cici Babam, 2018 yılında vizyona giren ve son dönem Türk komedi filmleri arasında yer alan bir yapım. Cici Babam filmi televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde izleyiciler tarafından merak ediliyor. Cici Babam filminde kimler oynuyor ve konusu ne? İşte detaylar...

Cici Babam geçtiğimiz sene sinema salonlarında gösterimde olan ve komedi türünde izleyiciyle buluşan bir film. Cici Babam’ın konusu ve oyuncuları ise şu şekilde…

CİCİ BABAM KONUSU

Üç yetişkin kardeş babalarının ölümünün ardından annelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Babalarının yerini doldurmak istemeyen kardeşlerin düzeni, yeni bir cici babanın ortaya çıkışıyla sarsılır. Babalarının ölümünden sonra annelerinin yeni biriyle olmasını hazmetmekte zorlanan kardeşler, kendini kabul ettirmek için uğraşan cici baba ile annelerinin arasını açmak için sinsi planlara girişir. Farklı bir dünyanın insanı gibi olan cici baba ile inatçı kardeşler bir orta noktada buluşabilecek midir?

CİCİ BABAM OYUNCULARI

Meltem Bozoflu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu “Cici Babam”ın oyuncu kadrosunda Onur Buldu, Derya Karadaş, Mahir İpek, Yasemin Conka, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Burak Topaloğlu gibi isimler yer alıyor.