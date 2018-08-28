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Cicişler sokak ortasında kavga etti
Cicişler sokak ortasında kavga etti
Son zamanlarda magazin sayfalarına kavga haberleriyle yansıyan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler nam-ı diğer Cicişler bu defa Alaçatı sokaklarını birbirine kattı.
Magazin 28 Ağustos 2018 - 12:51

Tatillerini Alaçatı’da yapan ve sosyal medya hesaplarından da tatilleriyle ilgili paylaşımlarda bulunan Cicişler, birlikte yemek yedikleri mekan çıkışı neden çıktığı belli olmayan bir kavgaya tutuştu.

Sokak ortasında olmalarına aldırmadan bir anda birbirlerine bağırmaya başlayan ikili saç saça baş başa birbirine girdi.

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‘2. Sayfa’ programının haberine göre; Ciciş kardeşlerin kavga esnasında birbirlerine, ‘Senin kafan güzel mi’ şeklinde bağırdıkları ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde Ceyda Ersoy’un, Esra Ersoy’u yerlerde süreklediği görülüyor.

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Son güncelleme: 15:13 - 28.08.2018
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