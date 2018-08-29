Cicişler’in kavgası olay barışması kolay oldu!

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Geride bıraktığımız akşam Alaçatı’da birlikte yemek yedikleri bir mekan çıkışında bir anda tartışmaya başlayan ve sonrasında da ortaya son derece şiddet dolu kavga görüntüleri çıkaran Cicişler çok konuşuldu. Herkes ikilinin kısa aralıklarla yaşadıkları büyük kavgaları haberleştirirken ikili olayın üzerinden 24 saat geçmeden paylaştıkları iletilerle birbirlerinden özür dilediler ve ortaya çıkan görüntülerin fazla abartıldığını iddia ettiler. İşte birbiri ardına yapılan o özür temalı paylaşımlar:

Ceyda Ersoy

“O güzelim saçlarını çektiğim için özür dilerim ablacım… Nasıl çektiysem öyle de tararım ablamın saçlarını (Ayrıca onu yerlerde sürüdüğüm yanlış bilgidir. Sadece o beni çok kızdırmıştı telefonumu alıp vermemişti bende onun saçını çekmiştim. O da yere düştü o esnada maalesef…) Kardeşiz, olur böyle şeyler. Hemen hemen her kardeş tartışıp birbirinin saçını çekmiştir, kimse yalan söylemesin şimdi fakat bu anı kameraya alıp basına servis edenler ayıp etmişler. Önce ablamdan sonra da sevenlerimden bu tarz bir habere konu olduğumuz için özür dilerim.”

Esra Ersoy

“Canım kardeşim ben de seni kızdırıp telefonunu izinsiz alıp vermediğim için özür dilerim”