Cihan Ünal’ın havalimanı paniği…

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Elinde valizlerle ve yanında 37 yaşındaki Arzuhan Kement’le muhabirlere yakalanan 72 yaşındaki Cihan Ünal fotoğraflarının çekilmesine tepki gösterdi. Muhabirlere “Bizi çektiniz, mutlu mu oldunuz?” diye tepki gösteren Ünal, Kement'le ilgili sorulara da “Arkadaşım olur” yanıtını verdi. Antalya'dan üç büyük valizle dönen ikili, havalimanından ayrıldıktan sonra Cem Davran'ın tiyatro oyununu izlemeye gitti.

SOSYAL MEDYADAN ‘İŞ ARKADAŞIM’ PAYLAŞIMI

Ünal, daha sonra Kement'le fotoğrafını Instagram'da paylaşarak aynı zamanda “iş arkadaşı” olduklarını duyurdu. Basın danışmanı Selçuk Kaya da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Cihan Bey panikleyince kendini ifade edemedi. Yanındaki kadın animasyon grafikeri. İş için iki günlüğüne Antalya'ya gitmişlerdi. Cihan Bey'in sevgilisi var ama bu kadın değil.”

ANİMASYON İÇERİKLİ PROJE

Cihan Ünal, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına şöyle yazdı: “Animasyon içerikli ilk projemiz hazır sayılır. Dört farklı şehirde gerçekleşecek Animasyon Tiyatro projemizin mimarı Orhan Oral, yazar-çizeri Zöhre Abanoz ve Arzuhan Kement. Emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkürler.”