Çılgın Hırsız filmi konusu ne?

Gru ve himayesine aldığı üç yetimin başından geçen komik olayların olduğu "Çılgın Hırsız" filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Ailece seyredilebilecek filmin konusu merak ediliyor. İşte Çılgın Hırsız hakkında merak edilenler...

Animasyon, aile türü olan Çılgın Hırsız filmi çocuklar tarafından yayınlandığı dönemde çok sevildi. Televizyonda tekrar tekrar yayınlanmasına rağmen severek izlenmeye devam eden Çılgın Hırsız filminde Gru ve himayesine aldığı üç yetimin hikayesi anlatılıyor.

ÇILGIN HIRSIZ KONUSU

Gru adındaki kafası karışık ve kötü yürekli kişinin en büyük hayali dünyanın uydusu Ay’ı ele geçirmektir. Aslında etrafı barış ve huzurla bezeli, renk renk çiçeklerle çevrili, güleryüzlü komşuluk ilişkilerinin sürdüğü bu varoş semtinde sükuneti bozan tek olgu Gru’nun bu hırslı halidir. Bu banliyöde, bu yaşantıyı bozacak bir sır vardır, bu sır Gru’nun kötü emelleridir. Banliyönün en bakımsız ve çirkin evinde yaşayan Gru, küçük köleleri ile birlikte dünyanın kaderini değiştirecek bu planını uygulamaya sokmak için son hazırlıklarını yapmaktadır. Gru, dünyanın uydusu Ay'ı çalmayı kafaya koymuştur bir kere! Üç küçük yetim olan Margo, Edith ve Agnes, bu habis ruhlu adamla karşılaştıklarında ise, hiç kimsenin göremediği bir ayrıntıyı fark ederler: Gru onlar için potansiyel bir baba adayıdır.