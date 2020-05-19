Çılgın Kamp konusu ve oyuncu kadrosu… Çılgın Kamp’ta kimler oynuyor?

Komedi içerikli konusuyla ilgi çeken ve macera dolu senaryosuyla izleyici karşısına çıkan Çılgın Kamp'ın oyuncuları ve konusu merak ediliyor. İşte 2015 yılında çekilen Çılgın Kamp'ın konusu ve oyuncu kadrosu...

Çılgın Kamp 2015 yılında çekilen ve Aram Gülyüz tarafından yönetilen Çılgın Kamp filminin konusu ve oyuncu kadrosu haberimizin devamında yer alıyor…

ÇILGIN KAMP KONUSU

Birbirleriyle kavgalı aynı mahalleden iki arkadaş grubu soluğ bir yaz kampına giderler. Kampa gittikleri yerdeki bir hazineye göz dikmiş olan Azmanlar Çetesi ise hapisten kaçmıştır. İki ekibin liderleri, Barış ve Savaş Azmanlar Çetesi’ne karşı güçbirliği yaparlar. Kampı haydutlardan kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklardır.

ÇILGIN KAMP OYUNCULARI

Burak Temiz

Eda Gülten

Murat Prosçiler

Yiğit Alp Karadayı

Ece Naz Mutluer

Furkan Şentürk

Volkan Ünal

Hamza Yazıcı