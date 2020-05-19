Çılgın Kamp konusu ve oyuncu kadrosu… Çılgın Kamp’ta kimler oynuyor?
Çılgın Kamp 2015 yılında çekilen ve Aram Gülyüz tarafından yönetilen Çılgın Kamp filminin konusu ve oyuncu kadrosu haberimizin devamında yer alıyor…
ÇILGIN KAMP KONUSU
Birbirleriyle kavgalı aynı mahalleden iki arkadaş grubu soluğ bir yaz kampına giderler. Kampa gittikleri yerdeki bir hazineye göz dikmiş olan Azmanlar Çetesi ise hapisten kaçmıştır. İki ekibin liderleri, Barış ve Savaş Azmanlar Çetesi’ne karşı güçbirliği yaparlar. Kampı haydutlardan kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklardır.
ÇILGIN KAMP OYUNCULARI
Burak Temiz
Eda Gülten
Murat Prosçiler
Yiğit Alp Karadayı
Ece Naz Mutluer
Furkan Şentürk
Volkan Ünal
Hamza Yazıcı