Çılgın Sedat kimdir, kaç yaşında?

Çılgın Sedat lakaplı Sedat Kapurtu 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinin ardından müzikle ilgilenmeye başlayan Çılgın Sedat birçok başarılı işe imza attı. Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Çılgın Sedat'ın hayatı ise herkes tarafından merak ediliyor.

ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

Çılgın Sedat, gerçek adıyla Sedat Kapurtu, 1 Kasım 1973’te İstanbul’da doğdu. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müziğe başlamıştır. Bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilmektedir.

Müziğe olan ilgisi kadar spora da ilgisi bulunan Sedat Karputu, Taekwondo, karate ve kick boks sporcusu ve Muay Thai hakemi olarak da bilinir.

Sedat Kaputu, 2005 yılında Özlem Karputu ile evlendi. Özlem Karputu ile evliliğinden Siraç ve Yağız adında 2 oğlu oldu.

2014 yılında her Pazartesi yayınlanan “Çılgın Sedat İle Çılgın Show” adında bir program sunan Sedat Karputu, 2015 yılında eşi Özlem Kapurtu ile beraber sunuculuğunu İlker Ayrık'ın yaptığı “Ben Bilmem Eşim Bilir” yarışmasına katıldı.

Çılgın Sedat, 2016 yılında Mersin’de ‘Club Çılgın’ adı ile bir eğlence mekanı açmıştır. Bu mekan, 11 Ekim 2016 tarihinde çıkan bir yangın neticesinde kül olmuştur.

21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor kadrosuna alınmış, Ünlüler takımında yarışmış ve 63. günün sonunda elenmiştir.