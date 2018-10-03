Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Çılgın Sedat narkoz etkisi altındaki eşinin videosunu paylaştı!
Çılgın Sedat narkoz etkisi altındaki eşinin videosunu paylaştı!
Çılgın Sedat takma adıyla ünlenen şarkıcı Sedat Kapurtu, sosyal medya hesabından eşinin geçirdiği ameliyatla ilgili paylaşımda bulundu.
Magazin 3 Ekim 2018 - 14:52

Eşi Özlem Kapurtu, ameliyata alınmadan önce çektiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan ve eşi için dua isteyen Sedat, ameliyat sonrasında bu defa bir video paylaşarak müjdeli haberi takipçilerine ulaştırdı. Ameliyattan yeni çıkmış narkoz etkisi altındaki eşinin videosunu; “Arayan soran yazan dualar eden herkesten ALLAH RAZI OLSUN! Yeni çıktı uyanmasını bekliyoruz ama hamdolsun iyi temiz çıktı her şeyimiz” notuyla paylaşan Sedat’a 40 bin izlenme ve çok sayıda yorum geldi.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler