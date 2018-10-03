Çılgın Sedat narkoz etkisi altındaki eşinin videosunu paylaştı!

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Eşi Özlem Kapurtu, ameliyata alınmadan önce çektiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan ve eşi için dua isteyen Sedat, ameliyat sonrasında bu defa bir video paylaşarak müjdeli haberi takipçilerine ulaştırdı. Ameliyattan yeni çıkmış narkoz etkisi altındaki eşinin videosunu; “Arayan soran yazan dualar eden herkesten ALLAH RAZI OLSUN! Yeni çıktı uyanmasını bekliyoruz ama hamdolsun iyi temiz çıktı her şeyimiz” notuyla paylaşan Sedat’a 40 bin izlenme ve çok sayıda yorum geldi.