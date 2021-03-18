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Çılgın Sedat’tan Candan Erçetin’e: Sizin gibi insanlara ihtiyacımız yok

Geçen günlerde evinde yangın çıkan şarkıcı Çılgın Sedat, konuk olduğu magazin programında yaşadığı zor süreci anlattı. Sedat, üye olduğu Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği'nin (MSG) başkanı Candan Erçetin'e, "Bir kez aramadı, bana sanatçı olduğumu unutturdunuz. Bizim sizin gibi insanlara ihtiyacımız yok" dedi.

Güncellenme: 13:00, 18/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Çılgın Sedat’tan Candan Erçetin’e: Sizin gibi insanlara ihtiyacımız yok

Evinde yangın çıkan ve zor günler geçiren Çılgın Sedat, yaşadığı zor süreci ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programına anlattı.

Çılgın Sedat, üye olduğu Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’nin (MSG) başkanı Candan Erçetin’e kırgın olduğunu dile getirdi.

“İSTİFA EDİN GİDİN”

Kapurtu, Erçetin için şu sözleri ifade etti:

* Ben sizin üyenizim, 35 yıldır sahnedeyim. Bir başkan olarak beni ara ‘Geçmiş olsun, bir ihtiyacın var mı’ diye sor. Siz benden sorumlusunuz. İnsan bir arar.

* Bu tarz başkanlık yapacaksanız yapmayın, bizim sizin gibi insanlara ihtiyacımız yok. Bana sanatçı olduğumu unutturdunuz. Beni üyelikten de atabilirsiniz.

* Hadi kurumun başkanlığını geç, bir sanatçı arkadaşına geçmiş olsun demez mi? Buradan sesleniyorum. Mümkün mertebe çok hızlı bir şekilde istifa edin gidin.

* Olmayın böyle yerlerde. Ben değil ama ben gibi binlerce insan. Kime ne faydanız var. Ne yapıyorsunuz?

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Yayınlanma Tarihi:12:59,