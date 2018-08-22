Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Çilingiroğlu kardeşlerden bayram selfiesi
Çilingiroğlu kardeşlerden bayram selfiesi
Kaya Çilingiroğlu sosyal medya hesabından kızı Zehra ve oğlu Kaya'nın birlikte çekilmiş oldukları selfieyi paylaştı.
Magazin 22 Ağustos 2018 - 07:53

Gerek çıkan haberlerde ve gerekse sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda çocuklarının bir arada olmasına özen gösteren Kaya Çilingiroğlu mutlu ailenin önemine inanan bir isim… Her ne kadar farklı annelerden olsa da çocukları Zehra ve Kaya’yı sürekli olarak bir araya getiren ve onların iyi anlaşmasından da keyif alan Kaya Çilingiroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bunu bir kez daha ortaya koydu. Çilingiroğlu Zehra’nın çektiği bir selfieyi hesabından yorumsuz bir şekilde paylaştı.

zehra-ic

İLGİLİ HABERZehra Çilingiroğlu aşk sorularını yanıtsız bıraktı

Etiketler