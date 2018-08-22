Çilingiroğlu kardeşlerden bayram selfiesi

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Gerek çıkan haberlerde ve gerekse sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda çocuklarının bir arada olmasına özen gösteren Kaya Çilingiroğlu mutlu ailenin önemine inanan bir isim… Her ne kadar farklı annelerden olsa da çocukları Zehra ve Kaya’yı sürekli olarak bir araya getiren ve onların iyi anlaşmasından da keyif alan Kaya Çilingiroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bunu bir kez daha ortaya koydu. Çilingiroğlu Zehra’nın çektiği bir selfieyi hesabından yorumsuz bir şekilde paylaştı.



