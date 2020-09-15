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Cimilli İbo corona virüsüne yakalandı!
Cimilli İbo corona virüsüne yakalandı!
Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden birisi olan Cimilli İbo, rahatsızlanarak gittiği Kocaeli'nin gölcük ilçesindeki hastanede corona virüsü testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan şarkıcının durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Magazin 15 Eylül 2020 - 10:35

Karadeniz’in sevilen şarkıcılarından birisi olan ve Cimilli İbo lakabıyla bilinen İbrahim Özer, cumartesi günü çeşitli şikayetler sonucu rahatsızlanınca Kocaeli’de bulunan Gölcük Devlet Hastanesi’ne gitti. Hastanede yapılan corona virüsü testi pozitif çıkan ses sanatçısı, tedavi altına alındı.

TEDAVİYE OLUMLU TEPKİ VERDİ

Durumu ağırlaşması sonucu yoğun bakımda tedavisi süren Özer’in tedaviye olumlu cevap verdiği öğrenildi. Böbrek yetmezliği de bulunan sanatçının yaklaşık 25 gün önce de Kocaeli’de bulunan evinde rahatsızlandığı belirtildi. Karadenizli ismin durumunun iyiye gitmesi için önümüzdeki 40 saatin büyük önem taşıdığı öğrenildi.(İHA)

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