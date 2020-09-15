Cimilli İbo kimdir, kaç yaşında?

Karadeniz'in sevilen şarkıcılarından Cimilli İbo lakabıyla bilinen İbrahim Özer'in, rahatsızlanarak gittiği hastanede yapılan tahliller sonucunda corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Durumu ağırlaşması sonucu yoğun bakımda tedavisi süren Özer'in sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi geldi. Bu haberler sonrasında Cimilli İbo'nun hayatı ve kaç yaşında olduğu merak edilmeye başlandı. İşte tüm detaylar...

CİMİLLİ İBO KİMDİR?

Karadeniz’li sanatçı Cimilli İbo yani İbrahim Özer özellikle kemençesi ve seslendirdiği eğlenceli ve hareketli şarkıları ile müzik sevenleri coşturmaktadır. Yaptığı espriler, farklı kişiliği ve tarzı ile büyük beğeni toplayan Cimilli İbo Türkü söylemeyi çok sevdiğini bu sebepten dolayı Lise eğitimini yarıda bıraktığını belirtmiştir. Trabzon’da doğan ancak aslen Rize İkizdere Cimil Köyü’ndendir.

Cimilli lakabını köyünden dolayı almıştır. Doğmadan önce köylerinin yandığını ve neredeyse tüm evlerin kül olduğunu, sadece bir iki evin sağlam kaldığını bu nedenle ailesinin Trabzon’a taşındığını ve orada doğduğunu belirtmiştir. Babası hep okumasını istesede o kemençe çalmayı ve türkü söylemeyi çok sevmiş bu nedenle sürekli evden kaçmıştır. İlk olarak İzmir ardından İstanbul’daki akrabalarının yanına gitmiş, Lise eğitimini de müzik hayatı için yarıda bırakmıştır. Bugüne kadar Sibelim, Hasretim Hepinize, Cayır Cayır Yanayi, Şakacı, Oyna, Kakara Kikiri, Cimilli İbo ve Fıkralar, Benida/ Esma Hala, Sevdalı, Konser Coşkusu, Cimil’linin Düzüne/ Ağla Yüreğim Ağla, Kemençe, Yalan Dünya Boş ve Sallama Çayı gibi albüm ve çalışmalara imzasını atmıştır.