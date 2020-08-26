Çınar Ağacı konusu ve oyuncuları… Çınar Ağacı filminde kimler oynuyor?
Handan İpekçi’nin yönettiği Çınar Ağacı, yönetmenin bir yıldır üzerinde çalıştığı titiz bir projenin ürünü. Adviye Hanım, dışarıdan bakıldığında her ne kadar çocuklarına hayatı dar eden huysuz bir ihtiyar gibi gözükse de, torunu Barış’ın biricik “anneannesi”dir. Geniş konusu ve oyuncuları şöyle…
ÇINAR AĞACI KONUSU
Barış, emekli öğretmen olan anneannesinin geleneksel “Çınar Ağacı” buluşmalarını iple çekse de, ailenin diğer fertleri için aynı şey pek söylenemez. Aile kavramını masaya yatıran film, aileyi bir arada tutan değerleri bir çocuğun gözünden anlatan naif diliyle dikkat çekiyor.
ÇINAR AĞACI OYUNCULARI
Celile Toyon
Rolü : Adviye
Nurgül Yeşilçay
Rolü : Sonay
Deniz Deha Lostar
Rolü : Barış
Settar Tanrıöğen