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Çınar Ağacı konusu ve oyuncuları… Çınar Ağacı filminde kimler oynuyor?
Çınar Ağacı konusu ve oyuncuları… Çınar Ağacı filminde kimler oynuyor?
Çınar Ağacı, dramatik, romantik ve komedi içerikli senaryosuyla izleyicinin dikkatini çeken bir yapım. Çınar Ağacı filminin yönetmenliğini Handan İpekçi üstlenirken kadrosunda önemli isimler yer alıyor. İşte Çınar Ağacı'nın konusu ve oyuncu kadrosu...
Magazin 26 Ağustos 2020 - 15:54

Handan İpekçi’nin yönettiği Çınar Ağacı, yönetmenin bir yıldır üzerinde çalıştığı titiz bir projenin ürünü. Adviye Hanım, dışarıdan bakıldığında her ne kadar çocuklarına hayatı dar eden huysuz bir ihtiyar gibi gözükse de, torunu Barış’ın biricik “anneannesi”dir. Geniş konusu ve oyuncuları şöyle…

ÇINAR AĞACI KONUSU

Barış, emekli öğretmen olan anneannesinin geleneksel “Çınar Ağacı” buluşmalarını iple çekse de, ailenin diğer fertleri için aynı şey pek söylenemez. Aile kavramını masaya yatıran film, aileyi bir arada tutan değerleri bir çocuğun gözünden anlatan naif diliyle dikkat çekiyor.

ÇINAR AĞACI OYUNCULARI

Celile Toyon
Rolü : Adviye

Nurgül Yeşilçay
Rolü : Sonay

Deniz Deha Lostar
Rolü : Barış

Settar Tanrıöğen

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