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Cinayet Süsü konusu ve oyuncuları… Cinayet Süsü’nde kimler oynuyor?
Cinayet Süsü konusu ve oyuncuları… Cinayet Süsü’nde kimler oynuyor?
Cinayet Süsü filminin konusu ve oyuncu kadrosu izleyicilerin dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz senenin dikkat çeken yapımlarından olan filmin yönetmenlik koltuğunda Ali Atay oturuyor. İşte konusu ve oyuncuları...
Magazin 2 Mayıs 2020 - 11:50

Cinayet Süsü son zamanların konuşulan filmleri arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosunda güçlü isimleri bulunduran Cinayet Süsü filminin konusu ve detaylar haberimizin devamında…

CİNAYET SÜSÜ KONUSU

Cinayet Süsü, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediyor. Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin’den oluşan Cinayet Büro ekibi ilginç bir vaka ile karşı karşıyadır. Birbiri ardına işlenen cinayetleri araştıran ekip, hiçbir delil ve ipucuna ulaşamaz. Cinayetlerin gittikçe artması, basının ve halkın olayla fazlasıyla igilenmesi, buna rağmen ekibin hiçbir ilerleme katedememesi Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Bu sırada Emniyet Genel Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için “suç uzmanı” Dizdar Koşu’yu Emin’in ekibine atar. Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini çözebilmek için her yönteme başvurur.

CİNAYET SÜSÜ OYUNCULARI

Uğur Yücel
Rolü : Baskomiser Emin

Binnur Kaya
Rolü : Komiser Asuman

Cengiz Bozkurt
Rolü : Komiser Salih

Feyyaz Yiğit Çakmak
Rolü : Suc Uzmani Dizdar Kosu

Mert Denizmen
Rolü : Komiser Yardimcisi Alaattin

Mehmet Özgür

Aycan Koptur
Rolü : Arzu

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