Cinayet Süsü konusu ve oyuncuları… Cinayet Süsü’nde kimler oynuyor?

Cinayet Süsü son zamanların konuşulan filmleri arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosunda güçlü isimleri bulunduran Cinayet Süsü filminin konusu ve detaylar haberimizin devamında…
CİNAYET SÜSÜ KONUSU
Cinayet Süsü, gizemli bir seri katil vakasını çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını konu ediyor. Başkomiser Emin, komiser Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı Alaattin’den oluşan Cinayet Büro ekibi ilginç bir vaka ile karşı karşıyadır. Birbiri ardına işlenen cinayetleri araştıran ekip, hiçbir delil ve ipucuna ulaşamaz. Cinayetlerin gittikçe artması, basının ve halkın olayla fazlasıyla igilenmesi, buna rağmen ekibin hiçbir ilerleme katedememesi Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük bir baskı oluşturur. Bu sırada Emniyet Genel Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için “suç uzmanı” Dizdar Koşu’yu Emin’in ekibine atar. Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini çözebilmek için her yönteme başvurur.
CİNAYET SÜSÜ OYUNCULARI
Uğur Yücel
Rolü : Baskomiser Emin
Binnur Kaya
Rolü : Komiser Asuman
Cengiz Bozkurt
Rolü : Komiser Salih
Feyyaz Yiğit Çakmak
Rolü : Suc Uzmani Dizdar Kosu
Mert Denizmen
Rolü : Komiser Yardimcisi Alaattin
Mehmet Özgür
Aycan Koptur
Rolü : Arzu