Cindy Crawford’un kızı Kaia, Pete Davidson ile görüntülendi

Podyumların aranılan ismi model Kaia Gerber, geçen akşam bir restoranda Saturday Night Live programının başarılı komedyeni Pete Davidson ile yemek yerken görüntülendi. Oldukça rahat tavırlar sergileyen ikilinin neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Moda dünyasına adım attığından bu yana gündemden düşmeyen ama hiçbir kimse ile de aşk dedikodusuna adı karışmayan Kaia’nın bu görüntüleri ise takipçilerini şaşırttı…

İkiliye yakın bir kaynak Gerber ile Davidson’ın sadece arkadaş olduklarını iddia etti. Page Six ise Pete Davidson’ı, Gerber’in evinden çıkarken görüntüleyerek iddiaları farklı bir boyuta taşıdı. Sosyal medya kullanıcıları bu ilişkiyi aralarındaki yaş farkı nedeniyle onaylamıyor ve Kaia’nın henüz küçük olduğunu düşünüyor.

Eski sevgilisi oyuncu Margaret Qualley ile ayrıldıktan bir hafta sonra adı Kaia Gerber ile aşk dedikodularına karışan Davidson, Hollywood yıldızlarıyla yaşadığı aşklarla gündemden düşmüyor. Ünlü şarkıcı Ariana Grande ile beş ay içerisinde nişanlanan ve ayrılan Davidson, daha sonra ise 46 yaşındaki oyuncu Kate Beckinsale ile sevgili olmuştu.