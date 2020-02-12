Cindy Crawford’un oğlu Presley Gerber yüzüne yaptırdığı dövme yüzünden linç edildi

Cindy Crawford ve Rande Gerber’in oğlu, Presley Gerber, kız kardeşi Kaia gibi yükselen bir model.

Fakat Gerber’in geçen gün yüzüne yaptırdığı dövme sebebiyle podyumlardan uzak kalma ihtimali oluştu.

20 yaşındaki model, yanağına “Misunderstood” (Yanlış anlaşıldım) yazdırdı. Takipçilerinin bir kısmı dövmeyi beğenirken, bir kısmı ise yüzünü kalıcı olarak mahvettiğini savundu.

Gelen tepkilere karşı Instagram’ın canlı yayın kısmından hayranlarına konuşan Gerber, “Eğer benim, ailem ya da nasıl büyüdüğüm hakkında bir şey söyleyecek olan varsa, söz veriyorum adresimi vereceğim ve her şeyi yüzüme karşı söyleyebilirsiniz” dedi.

Dövme hakkında da kouşan Gerber, “Pek anlaşıldığımı düşünmüyorum. Eğer bu dövmenin yüzümü mahvedeceğini düşünseydim bunu yaptırmazdım. Bence bu çok açık.” şeklinde konuştu.

Presley Gerber’in yüzündeki dövmenin tasarımcısı JonBoy, Hollywood’da ünlü bir dövme sanatçısı. Justin ve Hailey Bieber, Zayn Malik gibi ünlü isimlerin de uğrak yeri.