Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü nerede çekildi? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü nerede çekildi? Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Kadrosundaki ünlü oyuncularla dikkatleri üzerine çeken Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi sinemalarda beklenen kadar gişe yapamamıştı. Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi ekranlarda yayınlanıyor. Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminin konusu internette aratılmaya başlandı. Peki, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi nerede çekildi? Cingöz Recai: Bir Efsanenin dönüşü filminin konusu ve oyuncuları haberimizde…

Yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı ve birbirinden ünlü oyuncuların oynadığı Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi 2017 yılında çekilmişti. Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filminin konusu merak ediliyor. İşte detaylar…

CİNGÖZ RECAİ KONUSU

“İyiliksever hırsız” Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır. Tabii ki belası Baş Komiser Mehmet Rıza da peşinde.



CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü İstanbul ve Rusya’nın St. Petersburg şehrinde çekildi.

CİNGÖZ RECAİ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kenan İmirzalıoğlu – Cingöz Recai

Haluk Bilginer – Mehmet Rıza

Meryem Uzerli – Göze

Musa Uzunlar – Hayalet

Fatih Artman – Eren

Algı Eke – Hülya

Ushan Çakır – Arsen

Selim Bayraktar – Adil

Hakan Boyav – Ayıboğan

Serkan Keskin – Sadri