Çinliler Geliyor filmi kaç yılında çekilmiştir? Çinliler Geliyor konusu ne, oyuncuları kim?

Sürü, Kapıcılar Kralı ve Çöpçüler Kralı gibi filmlerin usta yönetmeni Zeki Ökten'in 2009 yılındaki vefatı öncesinde çektiği son film olan Çinliler Geliyor 2016 yılında vizyona girmiştir. İşte Çinliler Geliyor filmi ile ilgili bilinmesi gerekenler…
ÇİNLİLER GELİYOR KONUSU
Büyük bir heyecanla yaşadıkları kasabanın kurtuluş gününde yapılacak törene hazırlanan kasabanın sakinleri, her şeyin en iyi şekilde gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Kendi aralarından oluşturdukları bir koro da, törende verilecek Türk Sanat Müziği konseri için prova yapmaktadır. Tam bu prova esnasında, belediye binasının önünde duran bir jipin içinden inen üç-dört Çinli, birdenbire bütün kasaba halkının dikkatini çeker. Çok kısa bir süre içerisinde bütün kasaba, Çinliler’in o bölgeye çok büyük bir yatırım yapacakları söylentisi ile çalkalanmaya başlar.
ÇİNLİLER GELİYOR OYUNCULARI
Cüneyt Türel – Salih
Yaman Tarcan – Tevfik
Bülent Kayabas – Osman
Nilgün Belgün – Zehra
Yüksel Arici – Cumali
Ipek Bilgin – Leyla
Erol Demiröz – Haci
Gürgen Öz – Ahmet
Yavuz Sepetçi – Yasar
Serkan Keskin – Asim