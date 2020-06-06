Çinliler Geliyor filmi kaç yılında çekilmiştir? Çinliler Geliyor konusu ne, oyuncuları kim?

Usta yönetmen Zeki Ökten’in son filmi olan Çinliler Geliyor, bu akşam televizyon ekranlardan kendine yer bulacak. Kadrosunda dönemin birçok genç oyuncusunu bulunduran Çinliler Geliyor filminin konusu merak ediliyor. İşte Çinliler Geliyor filminin konusu ve oyuncuları…

Sürü, Kapıcılar Kralı ve Çöpçüler Kralı gibi filmlerin usta yönetmeni Zeki Ökten'in 2009 yılındaki vefatı öncesinde çektiği son film olan Çinliler Geliyor 2016 yılında vizyona girmiştir. İşte Çinliler Geliyor filmi ile ilgili bilinmesi gerekenler…

ÇİNLİLER GELİYOR KONUSU

Büyük bir heyecanla yaşadıkları kasabanın kurtuluş gününde yapılacak törene hazırlanan kasabanın sakinleri, her şeyin en iyi şekilde gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Kendi aralarından oluşturdukları bir koro da, törende verilecek Türk Sanat Müziği konseri için prova yapmaktadır. Tam bu prova esnasında, belediye binasının önünde duran bir jipin içinden inen üç-dört Çinli, birdenbire bütün kasaba halkının dikkatini çeker. Çok kısa bir süre içerisinde bütün kasaba, Çinliler’in o bölgeye çok büyük bir yatırım yapacakları söylentisi ile çalkalanmaya başlar.

ÇİNLİLER GELİYOR OYUNCULARI

Cüneyt Türel – Salih

Yaman Tarcan – Tevfik

Bülent Kayabas – Osman

Nilgün Belgün – Zehra

Yüksel Arici – Cumali

Ipek Bilgin – Leyla

Erol Demiröz – Haci

Gürgen Öz – Ahmet

Yavuz Sepetçi – Yasar

Serkan Keskin – Asim