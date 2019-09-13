Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz’ün babası bakın kim çıktı

Yer aldığı bir moda programıyla adını duyuran Neslihan Doğrusöz, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Şimdilerde cinsiyet değiştiren Doğrusöz'ün babası ise Yeşilçam'ın ünlü bir ismi çıktı.

Sakal ektirip erkeklik hormonu aldıktan sonra ismini Doruk olarak değiştiren Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştireceği günü sabırsızlıkla bekliyor.

Katıldığı moda programıyla ismini duyuran Neslihan Doğrusöz katıldığı bir programda yaşadığı süreci anlattı. Sibel Arna’nın YouTube kanalından yayınlanan “Sibel Arna ile Sırrı Nedir?” isimli programa konuk olan ünlü, çocukluğundan itibaren yaşadıkları hakkında samimi açıklamalar yaptı. Doğrusöz, “Toplum baskısı, aile korkusu derken değişim için çok geç kaldım. Ailem şuan beni çok destekliyor. 18 yaşında ailemden uzaklaşmak istedim çünkü annem benim boxerlarımı yıkamak zorunda değil ya da babam erkek parfümlerimi görmek zorunda değil. Babam eski aktörlerden Tufan Doğrusöz.”

TUFAN DOĞRUSÖZ KİMDİR?

26 Haziran 1962 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Tufan Doğrusöz, kariyeri boyunca Yeşilçam dahil olmak üzere bir çok porjede yer aldı. O projelerden bazıları ise; Dağınık Yatak, Sevdim Seni, Tutsak, Ana, Aşkın Sonu, Karanlık Dünya, Yüzünü Şeytan Görsün, Parkta Bir Sonbahar Günüydü, Saat Sabahın Dokuzu, Dullar Pansiyonu, Uzaylı Zekiye, Yaprak Dökümü, 2013 – Kurtlar Vadisi Pusu (Metin), 2015 – Arka Sokaklar (Burhan)

Babası Tufan Doğrusöz ve annesi başta Neslihan’ın, bu durumunu yenmesi için çabalamış, kadınlık hormonu alması için doktora bile götürmüş. Ama hiçbiri işe yaramamış.

Neslihan Doğrusöz, kendisini en çok duygulandıran ve cesaretlendiren şeylerden birinin babasının şu sözleri olduğunu söyledi: “Üçünüzün de kokusu benim burnumda, o koku ben ölene kadar değişmez. Bu hayat senin hayatın. Herkes gibi özgürce yaşamak senin de hakkın.”