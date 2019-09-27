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Cinsiyet değiştiren Neslihan, Doruk olarak yeni yaşına girdi
Cinsiyet değiştiren Neslihan, Doruk olarak yeni yaşına girdi
Yer aldığı bir moda programıyla adını duyuran Neslihan Doğrusöz geçtiğimiz haftalarda cinsiyet değiştirerek 'Doruk' ismini aldığını açıklamıştı. Doğrusöz, önceki akşam doğum gününü Ortaköy'de kutladı.
Magazin 27 Eylül 2019 - 09:34

Yeni adı Doruk olan eski yarışmacı önceki akşam Ortaköy’de bulunan  Blond Club isimli mekanda doğum gününü kutladı. Kabine geçerek yaklaşık 2 saat performans yapan Doruk Doğruzsöz’ü sevenleri ve yarışmanın jüri üyesi Kemal Doğulu da yalnız bırakmadı.

“KARDEŞİM GİBİ GÖRÜYORDUM ÇOK ÜZÜLDÜM”

Doruk Doğrusöz benim yarışmadan çok sevdiğim bir kardeşim ve ona destek veriyorum diyen Kemal Doğulu, 10 yıldır DJ lik de yapıyorum, kendi mekanımı da açtım. Doruk’a da mekanımda yer vereceğim dedi. Eski menajeri tarafından 500.000 TL dolandırıldığını söyleyen Kemal Doğulu, iyi niyetimden dolayı dolandırıldım çok sevdiğim kardeşim gibi gördüğüm kişinin bunu yapmasına çok üzüldüm dedi.

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Son güncelleme: 09:36 - 27.09.2019