Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page ile Emma Portner boşanıyor

Elliot Page ile eşi Emma Portner ile ayrılık kararı aldıklarını açıkladı.

Kanadalı çift yaptıkları açıklamada, “Uzun bir düşünme ve değerlendirme sürecinden sonra, geçen yazki ayrılığımızın ardından boşanma konusunda zor bir karar verdik. Birbirimize saygımız sonsuz ve yakın arkadaş olarak kalacağız” ifadelerini kullandı.

Page ile Portner, 1 yıllık beraberliklerinin ardından 2018’de evlenmişti.

Geçen yıl sonu Elliot Page, “Merhaba arkadaşlar, trans olduğumu sizinle paylaşmak istiyorum ve ismim Elliot. Bunu yazdığım, burada olduğum, hayatımda buraya geldiğim için şanslı hissediyorum” demişti.