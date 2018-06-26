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Cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci’nin son hali sosyal medyayı salladı
Cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci’nin son hali sosyal medyayı salladı
Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, sevgilisiyle çıktığı tatilde düzgün fiziğiyle herkesi şaşırttı. Ciğerci'nin sahildeki fotoğrafları sosyal medyada günün konusu oldu.
Magazin 26 Haziran 2018 - 23:06

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, futbolcu sevgilisi Gökhan Çıra ile tatile çıktı. Ünlü çift sezonun yorgunluğunu atmak için gittikleri Çeşme’de objektiflere yansıdı.

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FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Instagram’da yaklaşık 800 bin takipçisi bulunan ve Türkiye’nin Shakira’sı olarak görülen Selin Ciğerci, futbolcu sevgilisiyle Çeşme beach’lerinde keyif yapıyor. Magazin muhabirlerinin habersizce görüntülediği Selin Ciğerci, düzgün fiziği, güzel ve bakımlı vücuduyla dikkat çekti.

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ŞARKICILIĞA SOYUNDU

DJ performanslarıyla tanınan Ciğerci, yakın arkadaşı Ebru Polat’ın sözlerini yazdığı şarkıya müzik hayatına girdi. İkili “Beş Karat” isimli şarkılarıyla şimdiden yaz aylarına damga vurdu.

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