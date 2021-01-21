Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin ölüm nedeni netleşti

Teksas’ta çıplak halde yol kenarında ölü bulunan ABD’li Instagram fenomeni Alexis Sharkey’in ölüm nedeniyle ilgili araştırma sonuçlandı. Harris Belediyesi Adli Tıp Enstitüsü’nün raporunun tamamlanmasıyla, 26 yaşındaki sosyal medya fenomeninin boğularak öldürüldüğü anlaşıldı

Enstitü, adli tıp raporunun polislerin çalışmalarını sonuçlandırdığı zaman yayımlanacağını belirtti. Houston Polis Teşkilatı’ysa herhangi bir tutuklama ya da cezanın şu anda sözkonusu olmadığını, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Alexis Sharkey’in gizemli ölümüyle ilgili bugüne kadar iki farklı iddia ortaya atıldı.

Saç ürünleri satan ve kimilerince saadet zinciri olarak görülen bir şirkette danışman olarak çalışan fenomenin, iş ilişkileri nedeniyle öldürülmüş olabileceği öne sürüldü.

Bir diğer iddiaya göreyse Tom Sharkey’le evliliğinde sorunlar yaşaşan genç kadın kocasının kurbanı oldu. Ancak Tom, iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek iyi anlaştıklarını ve evliliklerinde bir sorun olmadığını açıkladı.