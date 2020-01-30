Claire Danes’ten yıllar sonra gelen “Titanic” itirafı

Ünlü oyuncu Claire Danes, Titanic filminde Rose rolü için Kate Winslet'tan önce kendisine teklif geldiğini söyledi. Danes, o dönem öyle büyük bir şöhrete hazır olmadığı için rolü reddettiğini itiraf etti.

Titanic filmi, Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet’a dünya çapında ün kazandırmıştı. Rose karakteri için önce kendisine teklif geldiğini belirten ünlü oyuncu Claire Danes, rolü kabul etmediği için hiçbir zaman pişman olmadığını söyledi.

Dex Shepard’ın hazırladığı Armchair Expert adlı podcast yayınında, Kate Winslet’ın yerinde kendisinin olabileceğini ancak o zaman rolü istemediğini yıllar sonra açıkladı.

1996 yılında, Romeo ve Juliet filminde Leonardo DiCaprio ile başrolü oynayan Danes, Baz Luhrmann’ın yönetmenliğini üslendiği film hakkında konuşurken, “Titanic’i çekecekleri zaman ben Mexico City’de Leo ile bu romantik destanı daha yeni yapmıştık ve o rol için bende hiç istek yoktu” dedi.

Claire Danes, rolü geri çevirirken, Leonardo DiCaprio ise Jack rolünü kabul edip etmemek konusunda kararsız olduğunu da belirtti. DiCaprio’nun ofiste daire çizerek gidip geldiğini ve kararı açıklama anını, “Leo bana baktı ve ‘bunu yapıyorum!’ dedi” şeklinde anlattı.

Rolü kabul etmediği için hiç pişmanlık duymadığını ve o rolle gelecek olan şöhrete hazır olmadığını söyleyen Danes, “Bu konuda çok nettim. Kafamda soru işareti yoktu” dedi.

Titanic filmi, 2.1 milyar dolarlık hasılatla, tüm zamanların en karlı filmlerinden biri oldu. Film, Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet’a dünya çapında bir ün kazandırdı.