Claudia Schiffer 50 yaşına girdi

Dünyaca ünlü top modellerden Claudia Schiffer, her ne kadar artık podyumlardan uzakta olsa da güzelliğiyle yıllara meydan okumayı sürdürüyor. Schiffer, yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Alman manken ve oyuncu Claudia Schiffer henüz 17 yaşında modelliğe başladı ve kariyeri boyunca pek çok ilke de imza attı. Dünyaca ünlü dergilerin kapaklarında yer alan ve kariyeri başarılarla dolu olan Schiffer, 50 yaşını kutladı.

İngiltere Vouge dergisi için bir de çekim gerçekleştiren Claudia, verdiği pozlarla yılların kendisine ne kadar iyi davrandığını gösterdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN TEŞEKKÜR ETTİ

Çekimler sırasında Olivier Rousteing tarafından tasarlanan mavi bir elbise giyen ve yine aynı kıyafetle sette doğum günü pastasını üfleyen Schiffer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine teşekkür etti.