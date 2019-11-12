Çocuk 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocuk 9. son bölüm izle

Çocuk dizisinin 8. son bölümü Star TV'de yayınlandı. Başrollerinde Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran ve Ceyda Ateş Toplusoy'un yer aldığı dizinin son bölümünde; Hasan, Yavuz cinayetiyle ilgili delil bulunamadığı için serbest bırakılırken Ali Kemal ve Murat da cesedin gömüldüğü yerin boş çıkmasıyla allak bullak olmuştur. Ortada bir ceset yoksa işlenen bir suç da yoktur. Çocuk 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çocuk 9. son bölüm izleme linki...

Çocuk dizisinin son bölümünde; Asiye bütün suçu üstüne alıp Hasan'ı kurtarmak için gittiğinde geç kalmıştır… Hasan gözü kararmış, kırgın öfkeli bir halde Asiye'nin karşısındadır. Ona annelik yapmak için 35 sene boyunca hep geciken Asiye şimdi iki oğlunu Hasan'ın öfkesinden kurtarmak için yetişebilecek midir?

ÇOCUK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocuk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ÇOCUK FRAGMAN

ÇOCUK 9. SON BÖLÜM İZLE

Kardeşleri tarafından haksız yere suçlanan Hasan, şimdi iki kardeşi birbirleriyle sınayacaktır. Asıl suçlunun Murat olduğunu öğrenen Ali Kemal, doğruları ve kardeşi arasında bir seçim yaparken, Akça da Emine'den Hasan'ın masum olduğunu öğrenmiştir. Sevdiği adamın tek suçu hayatına yeni giren kardeşine abilik yapmaya çalışmaktır. Akça yaptığı haksızlığın acısıyla Hasan'a koşar.

Bundan sonra Akça'nın yeri Hasan'ın yanıdır. Ama kalbi kırık olan Hasan'ı ikna etmek hiç kolay olmayacaktır. İkilinin arasında yaşanan büyük yüzleşmenin sonucu Akça'nın tahmin edemeyeceği bir şekilde sonuçlanır. Akça ve Hasan nikah masasına otururken, Akça sevdiği adamdan hala büyük bir gerçeği saklamaktadır.

Artık iyice köşeye sıkışmıştır, Hasan'a Efe'yi nasıl söyleyeceğini düşünürken… Şule, Burak'ın ve Efe'nin geçici velayetlerinin Ali Kemal'e geçmesiyle delirir. Şule oğlunu kaybettiyse, Ali Kemal de Efe'yi kaybedecektir. Anneliği elinden alınan Şule sonunda herkesin hayatının etkileneceği bir yola adım atacaktır…