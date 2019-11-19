Çocuk 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocuk 10. son bölüm izle

Çocuk dizisinin 10. son bölümü Star TV'de yayınlandı. Başrollerinde Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran ve Ceyda Ateş Toplusoy'un yer aldığı dizinin son bölümünde; Hasan ve Karasu ailesi arasında büyük bir yüzleşme yaşanır. Çocuk 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çocuk 10. son bölüm izleme linki...

Çocuk dizisinin son bölümünde; Hasan'ın Şule'den duyduklarıyla dünyası altüst olur. Efe, Hasan'ın oğludur. Bunca sene öldüğünü düşündüğü, bunun için kendini suçladığı oğlu gözünün önündedir. Hasan, bütün öfkesiyle köşke giderken Asiye ve Ali Kemal de Zeynep'ten Hasan'ın her şeyi öğrendiği bilgisini alır.

ÇOCUK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocuk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ÇOCUK FRAGMAN

ÇOCUK 10. SON BÖLÜM İZLE

Asiye, korkuyla Ali Kemal ve Efe'yi evden uzaklaştırmaya çalışırken Ali Kemal hiçbir yere gitmemekte kararlıdır. Hasan ve Karasu ailesi arasında büyük bir yüzleşme yaşanır. Hasan'ın elindeki silahla bir adım ileriye gitmesine oğlu engel olur. Hasan dağılmıştır… Ona baba demesi gereken oğlu, Hasan'ı amcası bilmektedir. Ona söylenen bu yalanın içinde, sevdiği en çok güvendiği Akça'nın da payı vardır. Hasan ve Akça'nın yolları büyük bir tartışmayla ayrılırken Şule de Zeynep'le birlikte köşkten kovulur.

Akça affedilmek için yalvarıp medet umarken Hasan için oğlunu almaktan başka düşündüğü bir şey yoktur. Asiye anneliğine yenik düşerek baba oğlu bir araya getirirken… Ali Kemal bu durum için daha büyük önlemler alması gerektiğine karar verir.

Oğlundan mahrum edilen Şule Efe'nin yurt dışına gönderildiğini öğrenir. Ali Kemal'in bu hamlesi, Hasan'ın Burak'ı kaçırmasıyla karşılık bulur. Ama Hasan bu oyunda tek başına değildir. İki baba oğullarına kavuşmak için birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girerken, Zeynep'in ödeyemediği borcu herkesin dahil olacağı bir belaya doğru adım adım yaklaşmaktadır.