Çocuk 15. yeni bölümden 2 fragman yayınlandı: Hasan’ın başına gelenler bitmiyor…

Çocuk dizisinde yayınlanan 14. son bölümün ardından 15. yeni bölüme dair iki fragman yayınlandı ve yeni bölümde neler olacağıyla ilgili birçok soru cevap buldu. Çocuk dizisi yeni bölümde Hasan'ın başına gelenler dikkat çekecek...

Çocuk dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanlarıyla 15. bölüme dair ayrıntılar ortaya çıktı. Çocuk son bölümde Ali Kemal, allak bullak bir ruh haliyle, morga teşhise gider. Asiye’nin vasiyetini, daha kadının akıbeti belli olmadan açtıran Ali Kemal’in aklındaki asıl soru mal mülk meselelerinden çok annesinin kimi seçtiğidir… İşte yeni bölüm fragmanı ve detaylar…

ÇOCUK 15. BÖLÜM 2. FRAGMANI

ÇOCUK 15. BÖLÜM 1. FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Değer verdiği her şeyi ve herkesi tek tek elinden almakta olan Hasan’a karşı artık büyük bir hamle yapmak zorundadır. Aile paramparça olmadan önce, Hasan’ı yollarından çekmenin bir çaresini bulmalıdır. Ali Kemal’in içinde o varken tamirhaneyi yaktığını öğrenen Efe’nin kafası iyice karışır, Ali Kemal’e karşı tavrı değişmeye başlar. Babasının mezarının peşindeki Hasan, avukat Ziya aracılığıyla ilginç bir bilgiye ulaşır.

Babası nüfusta hala yaşıyor görünmektedir, Doğduğundan beri baba hasreti çeken Hasan bu bilgilerle umutlanır. Mekâna gittiğinde onu babasından kalan önemli bir nesnenin yanı sıra, büyük bir tehlike beklemektedir.