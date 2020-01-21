Çocuk 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocuk 17. son bölüm izle!

Çocuk dizisi 17. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Salı akşamlarının sevilen dizilerinden biri olan Çocuk'ta bu hafta Efe'nin velayeti söz konusu. Çocuğun hayatını kurtarmanın sevincini yaşayan Ali Kemal diğer yandan Efe’nin köşkte belki de son günü olduğunu bilmektedir. Peki Çocuk 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocuk 17. son bölüm izleme ekranı ve diziden son haberler...

Star ekranlarında bu akşam Çocuk dizisinin 17. son bölümü ekranlara geldi. Sonunda beklenen mucize gerçekleşir, sürpriz bir isim Ali Kemal'i Efe'nin mahsur kaldığı markete yönlendirir. Çocuğun hayatını kurtarmanın sevincini yaşayan Ali Kemal diğer yandan Efe'nin köşkte belki de son günü olduğunu bilmektedir. Peki Çocuk 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çocuk 18. yeni bölüm fragmanı hakkındaki bilgiler ve 17. son bölüm izleme sayfası.

ÇOCUK 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bu akşam ekranlara gelen Çocuk 17. bölümü ardından yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Çocuk dizisinin 18. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı geldiği anda sayfamızdan izleyebilirsiniz.

ÇOCUK YENİ FRAGMAN

ÇOCUK 17. BÖLÜM İZLE

EFE’NİN VELAYETİ KİMDE OLACAK?

Bir marketin soğuk hava deposunda kapalı kalan Efe, kendinden geçmiştir. Hasan, Akça, Ali Kemal ve Şule; Efe'yi bulmak için büyük bir mücadele verirken zaman aleyhlerine işlemektedir. Şule, sokaklarda telaşla Efe'yi ararken düşer. Hamile olan Şule geçmişte yaşadığı kötü düşük tecrübelerinden birini daha mı yaşayacaktır?

Sonunda beklenen mucize gerçekleşir, sürpriz bir isim Ali Kemal'i Efe'nin mahsur kaldığı markete yönlendirir. Çocuğun hayatını kurtarmanın sevincini yaşayan Ali Kemal diğer yandan Efe'nin köşkte belki de son günü olduğunu bilmektedir.

Ertesi, gün gerçekleşecek velayet duruşması hâkimin karar vereceği en önemli aşamadır ve herkes Akça'nın velayeti almasına neredeyse kesin gözüyle bakmaktadır. Zeynep'i zengin bir adamla evlendirip düğünde takılan çeyreklere el koymayı planlayan Emine'nin gözü para hırsıyla bir kez daha dönerken; Akça'yı da uçuruma doğru çektiğinin farkında değildir. Duruşmaya saatler kala büyük bir açmaza sürüklenen Akça'nın tek derdi oğlunu kaybetmemektir.

Hasan bir yandan oğlunun canına kast eden kişileri bulmaya çalışırken, diğer yandan da Akça'yı kurtarmak için zamana karşı yarışır. Babasının yıllar önce şaibeli bir şekilde ortadan kaybolması olayını da unutmuş değildir.