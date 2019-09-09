Çocuk 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocuk 1. bölüm izle

Çocuk dizisi “Bu hikayenin tek bir masumu var, Çocuk” diyerek yayın hayatına başladı. Dizide Şule, varlıklı bir ailenin gelinidir ancak çocuğu olmayınca kayınvalidesi Asiye ile birlikte zor durumdaki Akça'nın bebeğini evlat edinir. Günün birinde Şule'nin kendi çocuğu olmasıyla her değişir. Biricik oğlu Efe, Şule için kurtulmak istediği bir yüke dönüşür.
ÇOCUK YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Çocuk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.
ÇOCUK YENİ FRAGMAN
Karasu ailesinin yolunda giden hayatları, ailenin söz sahibi olan Asiye Hanımın herkesten sakladığı büyük bir sırra ipoteklidir. Zamanında gelini Şule'nin kucağına verdiği bebek herkesten sakladığı gayri meşru oğlu Hasan'ın oğludur. Şule'nin kendi oğlunu doğurmasıyla beş senedir evladı gibi baktığı Efe gözüne fazla gelmeye başlamıştır.
Çocuğun kendine ait olmadığından habersiz olan Ali Kemal, karısının Efe'ye karşı olan ilgisizliğine tepki gösterirken, Şule'nin gözünü karartıp, Efe'den kurtulmak için attığı yanlış bir adım Efe'nin gerçek annesi olan Akça'nın hayatlarına girmesine neden olur.
Asiye için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Oğlunun yaşadığından habersiz olan Hasan'ın, Akça'yla bir Asiye'nin kalesi gibi gördüğü köşke girmesi an meselesidir…