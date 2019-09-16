Çocuk 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocuk 2. son bölüm izle

Çocuk dizisinin son bölümünde; Akça, o köşkten içeri adım attığı an bir daha çıkamayacağını bilmiyordur. Efe'yi emanet ettiği yerde güvende olmadığını öğrenince işler değişir. Asiye için Akça, ailesinin dağılmasına sebep olacak en büyük tehlikedir. Ondan kurtulmak için her yolu denerken Şule'nin pervasızca yaptığı hatalar Akça'nın gidişini engeller. Ancak daha asıl tehlikenin ne olduğunu kimse bilmiyordur.

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ÇOCUK FRAGMAN

ÇOCUK 2. SON BÖLÜM İZLE

Ali Kemal'in Ayça'yı koruması Hasan'ı delirtir. Sırlarıyla susmayı seçen kadınların arasında, erkeklerin de dahil olduğu bir savaş başlar. Sevdiği uğruna her şeyi yakıp yıkmaya hazır bir Hasan ve ailesini, Akça'yı korumaya çalışan bir Ali Kemal. Dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın ilk adımları atılır.

Karasu ailesinin yolunda giden hayatları, ailenin söz sahibi olan Asiye Hanımın herkesten sakladığı büyük bir sırra ipoteklidir. Zamanında gelini Şule'nin kucağına verdiği bebek herkesten sakladığı gayri meşru oğlu Hasan'ın oğludur. Şule'nin kendi oğlunu doğurmasıyla beş senedir evladı gibi baktığı Efe gözüne fazla gelmeye başlamıştır.

Çocuğun kendine ait olmadığından habersiz olan Ali Kemal, karısının Efe'ye karşı olan ilgisizliğine tepki gösterirken, Şule'nin gözünü karartıp, Efe'den kurtulmak için attığı yanlış bir adım. Efe'nin gerçek annesi olan Akça'nın hayatlarına girmesine neden olur. Asiye için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Oğlunun yaşadığından habersiz olan Hasan'ın, Akça'yla bir Asiye'nin kalesi gibi gördüğü köşke girmesi an meselesidir…