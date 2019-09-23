Çocuk 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocuk 3. son bölüm izle

Çocuk dizisi 3. son bölümü Star TV'de yayınlandı. Başrollerinde Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Çocuk dizisinin son bölümünde; Asiye, herkes için dönüşü olmayan yeni bir plan yapıyor. Seyirciler merak ediyor: Çocuk 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çocuk 3. son bölüm izleme linki...

Çocuk dizisinin 3. son bölümünde; Asiye oğulları arasında başlayacak ilk savaşın önüne geçmeye karar verir. Kalkan olmaktan başka bir çaresi yoktur. Akça ise sıkışıp kalmıştır köşkte. Bir yanda oğlu Efe, diğer yanda oğlunun babası Hasan'ın peşini bırakmaması her şeyi daha da zorlaştırır.

ÇOCUK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocuk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ÇOCUK FRAGMAN

ÇOCUK 3. SON BÖLÜM İZLE

Akça'nın Ali Kemal'den başka güveneceği hiç kimsesi yoktur. Akça ve Emine Ali Kemal'in Hasan'dan kurtulmak için yaptığı plana dahil olurken Şule kendi iç dünyasında savaş veriyordur. Efe'yi istemiyor oluşu ve buna bir çözüm bulamayışı onu iyice dibe batırırken aklına dahi gelmeyecek bir şey olur. Akça ile ilgili gerçeğe çok yaklaşmıştır. Tüm dengeleri alt üst edecek bu bilgi Şule'nin avuçlarındadır artık.

Asiye ise yine gözünü karartır. Cesurca ama bir o kadar da acımasız bir karar alır. Ailesi için bir kişiyi daha feda etmeye hazırdır. Yaptığı plan herkes için dönüşü olmayan yeni bir yolun kapısını aralar… Ne Akça ne de oğlu Hasan'ın bu ailede yeri yoktur… ve Asiye tüm sorunlarını çözecek o kötücül hamleyi yapar…