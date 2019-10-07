Çocuk 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocuk 5. son bölüm izle

Çocuk dizisi 5. son bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran ve Ceyda Ateş Toplusoy'un yer aldığı dizinin son bölümünde; Hasan’ın Efe’yle ilgili öğrendiği gerçek bütün taşları yerinden oynnatır. Yeni bölümde neler yaşanacağını merak eden diziseverler soruyor: Çocuk 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çocuk 5. son bölüm izleme linki...

Çocuk dizisinin son bölümünde; Asiye'nin yıllardır bastırdığı Hasan'ın hakkı olan annelik duyguları artık önüne geçilemez bir hal alır. Asiye'nin Hasan'ın etrafında oluşu ve özverisi, Ali Kemal'i işkillendirirken Emine'den gelen haberle bir anda allak bullak olur… Şule, Akça'yı Hasan'ın elinden kurtarmış çiftlik evine saklamıştır. Emine, Akça'nın Efe'yi alıp gitmesine engel olurken açılan yağlı kapıyı da kapatmamıştır.

ÇOCUK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocuk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ÇOCUK FRAGMAN

ÇOCUK 5. SON BÖLÜM İZLE

Asiye ve Şule birbirlerine olan öfkeleriyle gözlerini karartıp Ali Kemal'e her şeyi anlatmaya karar verirler… Gördükleri resim ikisini de allak bullak ederken Şule sadece Efe'yi değil onunla birlikte Ali Kemal'i de Akça'ya kaptıracağını anlar… Kocası için Efe'ye anne olacaktır… Şule, Ali Kemal, Efe yeniden köşktedir. Ancak her şey yoluna girmişken, Efe'nin duyduklarıyla sarsılıp Akça'ya kaçması yine dengeleri alt üst eder.

Asiye, Hasan'dan yardım isteyerek Akça'nın peşine düşer. Ali Kemal olan bitenden habersiz Akça'ya olan hislerinin yanlış olduğunu düşünerek ailesine, eşine olan ilgisini arttırırken Hasan'ın Efe'yle ilgili öğrendiği gerçek bütün taşları yerinden oynatacaktır.

Asiye'nin yıllardır bastırdığı Hasan'ın hakkı olan annelik duyguları artık önüne geçilemez bir hal alır. Asiye'nin Hasan'ın etrafında oluşu ve özverisi, Ali Kemal'i işkillendirirken Emine'den gelen haberle bir anda allak bullak olur… Şule, Akça'yı Hasan'ın elinden kurtarmış çiftlik evine saklamıştır. Emine, Akça'nın Efe'yi alıp gitmesine engel olurken açılan yağlı kapıyı da kapatmamıştır.

Asiye ve Şule birbirlerine olan öfkeleriyle gözlerini karartıp Ali Kemal'e her şeyi anlatmaya karar verirler… Gördükleri resim ikisini de allak bullak ederken Şule sadece Efe'yi değil onunla birlikte Ali Kemal'i de Akça'ya kaptıracağını anlar… Kocası için Efe'ye anne olacaktır…

Şule, Ali Kemal, Efe yeniden köşktedir. Ancak her şey yoluna girmişken, Efe'nin duyduklarıyla sarsılıp Akça'ya kaçması yine dengeleri alt üst eder. Asiye, Hasan'dan yardım isteyerek Akça'nın peşine düşer. Ali Kemal olan bitenden habersiz Akça'ya olan hislerinin yanlış olduğunu düşünerek ailesine, eşine olan ilgisini arttırırken Hasan'ın Efe'yle ilgili öğrendiği gerçek bütün taşları yerinden oynatacaktır.

Akça, Hasan'ın elindedir. İki eski sevgili geçmişin hesaplaşmasını yaşarken, Emine son anda canını kurtarmayı başarır. Akça içinse Hasan'dan kurtulmanın tek yolu ya canından olmak ya da Hasan'ın canını almaktır. Ali Kemal, annesinin yaptıklarından habersiz Akça'nın gidişine anlam veremezken, Şule de Akça'nın Efe'nin annesi olduğunu öğrenmiştir. Şule'nin Efe'den kurtulmasının tek bir yolu vardır o da Akça'yı bulmaktır.

Akça, gözünü karartıp Hasan'ı yaralar. Hasan ölümcül bir yarayla yığılıp kalırken, Şule ve Akça karşı karşıyadır. Şule Akça'ya teklifini yapar ya çocuğu alıp gidecektir ya da Hasan'ın katili olarak hapse girecektir. Akça çocuğu getirmesini söyler. Ama iki kadının yaptığı plan son anda Emine tarafından bozulur. Asiye Efe'nin eve dönmesinden mutludur, Şule'ye bunun hesabını sorarken, Efe annesinin kendisini istemediğini, sevmediğini duyar. Kaçacağı tek yer vardır Akça'nın yanı… Bu sefer Akça'yı durduracak hiçbir şey yoktur. Oğluyla birlikte kaçarken bunu öğrenen Asiye için tehlike çanları çalmaya başlar. Ali Kemal gerçeği öğrenmeden Akça'yı bulup, Efe'yi elinden almak zorundadır.