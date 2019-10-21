Çocuk 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocuk 6. son bölüm izle

Çocuk dizisi 6. son bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran ve Ceyda Ateş Toplusoy'un yer aldığı dizinin son bölümünde; Şule, tehlikeli bir oyuna girişiyor. Yeni bölümde neler olacak? Çocuk 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çocuk 6. son bölüm izleme linki...

Çocuk dizisinin son bölümünde;Hasan'dan duydukları Ali Kemal'i allak bullak eder. Şule ile zaten çatırtılı olan evliliği boşanmayla son bulacaktır… Şule, boşanmanın faturasını Akça ile kocasının arasındaki ilişkiye bağlarken bu şüphesini kanıtlamaya ihtiyacı vardır. Bu sayede Murat ve Asiye'yi destekçisi olarak yanına çekeceğini düşünürken, Hasan'ı da Akça'nın üzerine salacaktır. Şule büyük bir oyuna girişir…. Ama yaptığı bütün planlar Ali Kemal'in gerçekleri ortaya çıkartmasıyla alt üst olur.

ÇOCUK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocuk dizisinden yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ÇOCUK FRAGMAN

ÇOCUK 6. SON BÖLÜM İZLE

Hasan, Akça'dan ikinci bir şans almış öfkesini ondan çıkartamaz, olan bitenin hesabını Ali Kemal'e keserken Akça, Hasan'ın değişebileceğine ikna olmaya başlamıştır. Efe'yi ona söyleme umudu gittikçe artmıştır. Efe'nin kendinden olmadığını öğrenen Ali Kemal bu şüpheyi daha fazla taşıyamayacağına karar verir. Şule ve Asiye, Ali Kemal'in dna testi yaptırdığını öğrendiğinde iş işten geçmiştir. Ali Kemal'in aldığı sonuç herkesin hayatına bomba gibi düşecektir. Hasan da yurda yaptığı ziyaretle seneler önce kendini soran bir kadının varlığından haberdar olur.

Asiye'nin yıllardır bastırdığı Hasan'ın hakkı olan annelik duyguları artık önüne geçilemez bir hal alır. Asiye'nin Hasan'ın etrafında oluşu ve özverisi, Ali Kemal'i işkillendirirken Emine'den gelen haberle bir anda allak bullak olur… Şule, Akça'yı Hasan'ın elinden kurtarmış çiftlik evine saklamıştır.

Emine, Akça'nın Efe'yi alıp gitmesine engel olurken açılan yağlı kapıyı da kapatmamıştır. Asiye ve Şule birbirlerine olan öfkeleriyle gözlerini karartıp Ali Kemal'e her şeyi anlatmaya karar verirler… Gördükleri resim ikisini de allak bullak ederken Şule sadece Efe'yi değil onunla birlikte Ali Kemal'i de Akça'ya kaptıracağını anlar…

Kocası için Efe'ye anne olacaktır… Şule, Ali Kemal, Efe yeniden köşktedir. Ancak her şey yoluna girmişken, Efe'nin duyduklarıyla sarsılıp Akça'ya kaçması yine dengeleri alt üst eder. Asiye, Hasan'dan yardım isteyerek Akça'nın peşine düşer. Ali Kemal olan bitenden habersiz Akça'ya olan hislerinin yanlış olduğunu düşünerek ailesine, eşine olan ilgisini arttırırken Hasan'ın Efe'yle ilgili öğrendiği gerçek bütün taşları yerinden oynatacaktır.