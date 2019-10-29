Çocuk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocuk 7. son bölüm izle

Çocuk dizisi yeni yayın gününde ekrana geldi. Başrollerinde Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran ve Ceyda Ateş Toplusoy'un yer aldığı dizinin son bölümünde; Hasan, annesinin Asiye, kardeşlerinin Ali Kemal ve Murat olduğunu öğrenmiştir. Diziseverler merak ediyor: Çocuk 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Çocuk 7. son bölüm izleme linki...

Çocuk dizisinin son bölümünde; Hasan, Yetimhaneye bağış yapanın Asiye olduğunu öğrenmiştir… Kendisini terk eden annesinin Asiye olduğuna dair şüpheleri çok fazladır. Bunların cevabını almak için Asiye'ye gider… Asiye bağış yapanın kendisi olduğunu inkar etmez… Ama bunun Hasan'la hiçbir ilgisi yoktur. Hasan kadına güvenmez, Asiye bir şeyler saklıyordur… Hasan Asiye'yi araştırırken kadının Ramazan adında bir babası olduğunu öğrenir…

ÇOCUK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocuk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ÇOCUK FRAGMAN

ÇOCUK 7. SON BÖLÜM İZLE

Ali Kemal'in de dünyası başına yıkılır. Hem Efe'nin öz oğlu olmadığını, varlığından haberdar olmadığı abisinin oğlu olduğunu öğrenmiş hem de o abinin Hasan olduğu gerçeğini… Annesi yıllarca yalan söylerken karısı da bu yalanların bir kısmına dahil olup susmuştur.

Tüm bu sır ve yalanın içinde sadece Murat vardır ama onu da asılsız ve kırıcı suçlamaları yüzünden kaybetmiştir. Akça ise Efe gerçeğini Hasan'a söylemeye hazırdır. Hasan'ın değiştiğine, değişeceğine inancı güçlenmiş olsa da onu asıl bu sırrı anlatmaya iten sebep Ali Kemal'in tavırlarıdır. Hiç tanımadığı, bambaşka bir Ali Kemal vardır artık karşısında.

Asiye'nin oğulları annelerinin sakladığı sırlar yüzünden savrulurken, her şeyi alt üst edecek bir olay yaşanır. Murat'ın, abisi Ali Kemal'e de olan öfkesinden dolayı Hasan'ı abi olarak kabul etmeye hazır oluşu sonun başlangıcını hazırlar.

Hasan'ı görmeye giden Murat kazara bir cinayete sebep olurken… Hasan da annesinin Asiye, kardeşlerinin Ali Kemal ve Murat olduğunu öğrenmiştir… Herkes için büyük ve yıkıcı bir sınavın ilk adımı atılır.