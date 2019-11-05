Çocuk 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çocuk 8. son bölüm izle

Çocuk dizisinin 8. son bölümü Star TV'de yayınlandı. Başrollerinde Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Serhat Teoman, Merve Çağıran ve Ceyda Ateş Toplusoy'un yer aldığı dizinin son bölümünde; Hasan, annesiyle yaşadığı hesaplaşma sonucunda babasının adının Ali olduğunu ve Hasan daha doğmadan önce adamın öldüğünü öğrenir. Bir kez daha yıkılmıştır… Ölü bir baba ve onu istemeyen bir annenin oğludur. Çocuk 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mıı? İşte Çocuk 8. son bölüm izleme linki...

Çocuk dizisinin son bölümünde acı gerçekleri öğrenen Hasan duyduklarını hazmetmeye çalışır. Ali Kemal, annesi ve kardeşinin kendisinden habersiz bir belaya bulaştığından şüphelenmektedir. Hasan ve Murat Yavuz'un cinayeti üzerine konuşurlar… Hasan, Murat'ı suçlamayacağını söylerken Kadir ve Ferhat arkadaşlarının yokluğundan huzursuz olmaya başlamışlardır bile…

ÇOCUK 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çocuk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

ÇOCUK FRAGMAN

ÇOCUK 8. SON BÖLÜM İZLE

Hasan, kardeşi Murat ve can dostları arasında kalmıştır. Bunu nasıl izah edeceğini düşünürken Kadir'ler Yavuz'un telefonun en son nerede göründüğünü öğrenir…

Akça, Hasan'a Efe'yi anlatacakken Ali Kemal ondan zaman ister… Sonuçta Hasan abisidir ve bu gerçek ortaya çıkmadan önce kardeş olmayı öğrenmeleri gerekmektedir. Ali Kemal istediği zamanı kazanırken bir taraftan da Efe'yi kaybetmemek için önlemler almaya çalışır. Hasan, Ali Kemal'in yemek teklifini kabul eder.

Kardeşleriyle bir araya geleceği için heyecanlıdır… Üç kardeşin yemeği tatsız bir sürprizle noktalanırken, Hasan da yeni kavuştuğu kardeşlerinin aslında gerçek yüzlerini görecektir… Hasan'ın kardeş özlemi hapiste biterken, Akça'nın dünyası da alt üst olur. Gerçekleri bilen Emine olan bitenin şaşkınlığını yaşarken, ana kız Hasan'ın dedesi Ramazan'dan Asiye'nin geçmişine ait bir sırrı daha öğrenir.

Asiye, iyice köşeye sıkışmıştır… Oğlu Murat'ı işlediği suçtan koruduğunu düşünürken suçlanan diğer oğlu Hasan olmuştur.