Çocuk dizisi neden final yapıyor? Çocuk final izle

Çocuk dizisi final bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Star Tv'de Salı günleri yayınlanan dizinin final yapacağı son bölüm fragmanında belli olmuştu. Peki Çocuk dizisi neden final yapıyor? İsmail Hacıoğlu, Nazan Kesal, Serhat Teoman ve Merve Çağıran gibi isimlerin yer aldığı Çocuk dizisinin final bölümünü izlemek için sayfamıza bakmanız yeterli.

Star Tv’nin Salı akşamları yayınladığı Çocuk dizisi final yapıyor. Senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Serap Gazel’in, yönetmenliğini ise Serkan Birinci’nin yaptığı Çocuk dizisi bu akşam yayınlanacak olan 18. son bölümüyle ekranlara veda edecek. Peki Çocuk dizisi neden final yapıyor? İşte Çocuk final izleme ekranı ve diziden son haberler.

ÇOCUK FİNAL İZLE

ÇOCUK NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Çocuk dizisinin yayın gününün değişmesinden sonra reytinglerde bir türlü çıkış yakalayamaması nedeniyle ekranlara veda ettiği iddia ediliyor.

ÇOCUK 18. FİNAL BÖLÜM ÖZETİ

Hasan başa mı dönüyor?

Efe'nin velayetinin Akça'ya geçmesi hem Hasan'ın evinde hem de köşkte hayatı derinden etkiler. Bir tarafta Ali Kemal, Efesiz bir hayata alışmakta zorlanırken, diğer tarafta Efe kendi anne babasının yanında Ali Kemal için gözyaşı dökmektedir. Hasan meselenin çocuğu almaktan ibaret olmadığını böylece anlar ve bu ona çok ağır gelir. Neyse ki Ali Kemal bu zorlu süreçte Hasan'a destek olmaya niyetlidir. Kardeşlerin arasındaki buzlar hızla erirken Akça'ya göre sorun Ali Kemal'in hâlâ çevrelerinde fazla dolanmasıdır.

Hasan'ın baba yadigarı diye sevip saydığı Tevfik, Rıza'nın memlekete döndüğünü öğrenince hala akıbetinden emin olmadığı Ali hakkında onunla konuşmak ister ve bilmeden taşları yerinden oynatır. Bu hamle domino etkisi yaratarak Hasan ve Rıza'yı büyük hesaplaşmaya kadar taşır.

Finale yaklaşırken, Hasan kendini hayatının dönüm noktasında bulur. Yıllar önce yaptığı gibi öfkesine teslim olup ömrünün en güzel yıllarını hapiste mi geçirecek, yoksa geçmişten dersler çıkarıp onu evde bekleyen oğluna ve sevdiği kadına mı dönecek?